Ізраїль атакував ватажків ХАМАС у Катарі — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Ізраїль атакував ватажків ХАМАС у Катарі — відео

ЦАХАЛ
Атака Ізраїля на Катар - перші подробиці
Read in English

9 вересня армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару — Досі. За попередніми даними ЗМІ, вдалося ліквідувати головного переговірника ХАМАС Халіля Аль-Хайя.

Головні тези:

  • Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 4 члени палестинської організації.
  • Катар наголошує, що не потерпить такої "безрозсудної та безвідповідальної поведінки Ізраїлю".

Атака Ізраїля на Катар — перші подробиці

ЦАХАЛ на офіційному рівні підтвердив удар "по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС".

За словами представників армії Ізраїля, багато років поспіль ці терористи керували операціями організації, несуть відповідальність за жорстоку різанину 7 жовтня та організовували і керували війною проти їхньої країни.

ЦАХАЛ також запевняє, що напередодні їхньої атаки були вжиті заходи для мінімізації шкоди цивільному населенню.

У межах реалізації операції були використані точні боєприпаси та додаткова розвідка.

На атаку Ізраїля уже відреагував спікер Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі.

Він заявив, що цей удар є "боягузливим" та "злочинним нападом" та "відвертим порушенням міжнародного права та норм".

Рішуче засуджуючи цей напад, Держава Катар наголошує, що не потерпить такої безрозсудної та безвідповідальної поведінки Ізраїлю, — публічно попередив Аль-Ансарі.

Один з представників ХАМАС заявив ЗМІ, що переговірники угруповання стали мішенню в Досі, де тривали консультації щодо пропозиції США про припинення вогню і звільнення заручників.

Ізраїльський 12-канал стверджує, що президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" на проведення цієї операції.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США й Ізраїль жорстко розкритикували Макрона за намір визнати Палестинську державу
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів для встановлення повного контролю над Газою
ЦАХАЛ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль атакував з повітря об'єкти хуситів у Ємені — відео
ЦАХАЛ
хусити

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?