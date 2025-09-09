Ізраїль атакував ватажків ХАМАС у Катарі — відео

9 вересня армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару — Досі. За попередніми даними ЗМІ, вдалося ліквідувати головного переговірника ХАМАС Халіля Аль-Хайя.

Атака Ізраїля на Катар — перші подробиці

ЦАХАЛ на офіційному рівні підтвердив удар "по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС".

За словами представників армії Ізраїля, багато років поспіль ці терористи керували операціями організації, несуть відповідальність за жорстоку різанину 7 жовтня та організовували і керували війною проти їхньої країни.

ЦАХАЛ також запевняє, що напередодні їхньої атаки були вжиті заходи для мінімізації шкоди цивільному населенню.

У межах реалізації операції були використані точні боєприпаси та додаткова розвідка.

На атаку Ізраїля уже відреагував спікер Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі.

Він заявив, що цей удар є "боягузливим" та "злочинним нападом" та "відвертим порушенням міжнародного права та норм".

Рішуче засуджуючи цей напад, Держава Катар наголошує, що не потерпить такої безрозсудної та безвідповідальної поведінки Ізраїлю, — публічно попередив Аль-Ансарі. Поширити

Один з представників ХАМАС заявив ЗМІ, що переговірники угруповання стали мішенню в Досі, де тривали консультації щодо пропозиції США про припинення вогню і звільнення заручників.