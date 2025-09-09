Израиль атаковал главарей ХАМАС в Катаре — видео
9 сентября

ЦАХАЛ
Атака Израиля на Катар - первые подробности
9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара - До сих пор. По предварительным данным СМИ, удалось ликвидировать главного переговорщика ХАМАС Халиля Аль-Хайя.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара погибли по меньшей мере 4 члена палестинской организации.
  • Катар заявил, что не потерпит такого "безрассудного и безответственного поведения Израиля".

Атака Израиля на Катар — первые подробности

ЦАХАЛ на официальном уровне подтвердил удар "по высшему руководству террористической организации ХАМАС".

По словам представителей армии Израиля, многие годы эти террористы руководили операциями организации, несут ответственность за жестокую резню 7 октября и организовывали и руководили войной против их страны.

ЦАХАЛ также уверяет, что накануне их атаки были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению.

В рамках реализации операции использовались точные боеприпасы и дополнительная разведка.

На атаку Израиля уже отреагировал спикер Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари.

Он заявил, что этот удар является "трусливым" и "преступным нападением" и "откровенным нарушением международного права и норм".

Решительно осуждая это нападение, Государство Катар отмечает, что не потерпит такого безрассудного и безответственного поведения Израиля, — публично предупредил Аль-Ансари.

Один из представителей ХАМАС заявил СМИ, что переговорщики группировки стали мишенью в Дохе, где продолжались консультации по предложению США о прекращении огня и освобождении заложников.

Израильский 12-канал утверждает, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" на проведение этой операции.

