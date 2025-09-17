Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе

Европейская комиссия уже предлагает серию шагов по наказанию Израиля за его военные действия в секторе Газа и сложившуюся там тяжелую гуманитарную ситуацию. Прежде всего, речь идет о приостановлении отдельных торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.
Главные тезисы
- Израиль рискует потерять около 5,8 млрд евро потенциальной прибыли.
- Еврокомиссия также предлагает санкции против министров Израиля.
Израиль должен ответить за свои действия
Существует высокая вероятность того, что официальный Брюссель приостановит прямую поддержку различных израильских проектов.
Европейский союз уже пришел к выводу, что действия властей Израиля нарушили основополагающие элементы, связанные с уважением прав человека и демократических принципов.
Это дает властям ЕС право приостановить действие Соглашения в одностороннем порядке.
По словам специалистов, приостановка касается основных торговых положений Соглашения.
Фактически это приведет к потере Израилем преференциального доступа на рынок блока.
