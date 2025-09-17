Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе
Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе

Еврокомиссия
Израиль должен ответить за свои действия
Европейская комиссия уже предлагает серию шагов по наказанию Израиля за его военные действия в секторе Газа и сложившуюся там тяжелую гуманитарную ситуацию. Прежде всего, речь идет о приостановлении отдельных торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Главные тезисы

  • Израиль рискует потерять около 5,8 млрд евро потенциальной прибыли.
  • Еврокомиссия также предлагает санкции против министров Израиля.

Израиль должен ответить за свои действия

Существует высокая вероятность того, что официальный Брюссель приостановит прямую поддержку различных израильских проектов.

Европейский союз уже пришел к выводу, что действия властей Израиля нарушили основополагающие элементы, связанные с уважением прав человека и демократических принципов.

Это дает властям ЕС право приостановить действие Соглашения в одностороннем порядке.

Нарушение касается быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Газе после военной интервенции Израиля, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и решения израильских властей по продвижению плана застройки на Западном берегу реки Иордан.

По словам специалистов, приостановка касается основных торговых положений Соглашения.

Фактически это приведет к потере Израилем преференциального доступа на рынок блока.

Следовательно, на эти товары будут начисляться пошлины на уровне, применяемом к любой другой третьей стране, с которой у ЕС нет соглашения о свободной торговле.

