Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе

Европейская комиссия уже предлагает серию шагов по наказанию Израиля за его военные действия в секторе Газа и сложившуюся там тяжелую гуманитарную ситуацию. Прежде всего, речь идет о приостановлении отдельных торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.