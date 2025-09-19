ЕС запрещает импорт российского СПГ на европейские рынки
ЕС запрещает импорт российского СПГ на европейские рынки

Официальный Брюссель в рамках 19-го пакета санкций против России предписывает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию. Это должно произойти до 1 января 2027 года.

Главные тезисы

  • Евросоюз принял решение под давлением со стороны Дональда Трампа.
  • 19 пакета санкций против РФ должны поддержать все члены блока.

С официальными заявлениями по этому поводу выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Они официально подтвердили, что Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС российского СПГ до 1 января 2027 года.

Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пора перекрыть кран. Мы готовы к этому.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Кая Каллас четко дала понять, что полностью отказаться от российского сжиженного газа планируется до конца 2026 года.

Наша цель — ускорить отказ от российского сжиженного газа до 1 января 2027 года, — заявила европейская дипломатка.

Что важно понимать, официальный Брюссель вынужден был отложить представление 19-го пакета санкций против России.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

