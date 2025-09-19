ЕС запрещает импорт российского СПГ на европейские рынки

Официальный Брюссель в рамках 19-го пакета санкций против России предписывает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию. Это должно произойти до 1 января 2027 года.
Главные тезисы
- Евросоюз принял решение под давлением со стороны Дональда Трампа.
- 19 пакета санкций против РФ должны поддержать все члены блока.
ЕС усиливает экономическое давление на РФ
С официальными заявлениями по этому поводу выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Они официально подтвердили, что Еврокомиссия предлагает запретить импорт в ЕС российского СПГ до 1 января 2027 года.
Кая Каллас четко дала понять, что полностью отказаться от российского сжиженного газа планируется до конца 2026 года.
Что важно понимать, официальный Брюссель вынужден был отложить представление 19-го пакета санкций против России.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.
