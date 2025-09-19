Трамп смог изменить позицию ЕС относительно покупки российского газа
Трамп смог изменить позицию ЕС относительно покупки российского газа

Трамп
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, упреки президента США Дональда Трампа в адрес Европы уже имеют результат. Сейчас ЕС активно изучает сценарий отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше запланированного срока — до начала 2027 года.

  • ЕС не может игнорировать требования Трампа, потому уже работает над новыми сценариями.
  • Мировой рынок газа начнет переходить к профициту во второй половине 2026 года.

ЕС пересматривает свой подход по требованию Трампа

Как удалось узнать анонимным источникам, официальный Брюссель анализирует вариант, чтобы включить положение о досрочном сворачивании импорта российского СПГ в новый санкционный пакет против РФ.

Что важно понимать, это значительно раньше, чем предусмотрено планом RePowerEU — конец 2027 года.

Не так давно глава Белого дома потребовал от Евросоюза сделать больше для ограничения торговли энергоносителями со страной-агрессоркой.

Лидеры Европы отнеслись серьезно к требованию Трампа и уже работают в этом направлении.

Ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить к профициту во второй половине следующего года, что уменьшит риск того, что постепенный отказ от российского газа может оказывать давление на европейские поставки и привести к скачкам цен.

По словам аналитиков, это играет главную роль для Евросоюза в определении новой даты постепенного отказа от СПГ.

Также 19 сентября официально стало известно, что Европейская Комиссия утвердила предложение о новом 19-м пакете санкций Евросоюза против России.

Трамп резко изменил позицию Германии касательно помощи Украине
Германия стала более решительной
Минфин нашел новый источник для финансирования армии Украины
Верховная Рада Украины
Союзники Украины могут финансировать зарплаты военных
Россия завербовала тысячи кубинцев для войны против Украины
Россия вербует все больше иностранных военных

