Трамп смог изменить позицию ЕС относительно покупки российского газа

Согласно данным Bloomberg, упреки президента США Дональда Трампа в адрес Европы уже имеют результат. Сейчас ЕС активно изучает сценарий отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше запланированного срока — до начала 2027 года.

ЕС пересматривает свой подход по требованию Трампа

Как удалось узнать анонимным источникам, официальный Брюссель анализирует вариант, чтобы включить положение о досрочном сворачивании импорта российского СПГ в новый санкционный пакет против РФ.

Что важно понимать, это значительно раньше, чем предусмотрено планом RePowerEU — конец 2027 года.

Не так давно глава Белого дома потребовал от Евросоюза сделать больше для ограничения торговли энергоносителями со страной-агрессоркой.

Лидеры Европы отнеслись серьезно к требованию Трампа и уже работают в этом направлении.

Ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить к профициту во второй половине следующего года, что уменьшит риск того, что постепенный отказ от российского газа может оказывать давление на европейские поставки и привести к скачкам цен. Поделиться

По словам аналитиков, это играет главную роль для Евросоюза в определении новой даты постепенного отказа от СПГ.