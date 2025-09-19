Трамп смог изменить позицию ЕС относительно покупки российского газа

Согласно данным Bloomberg, упреки президента США Дональда Трампа в адрес Европы уже имеют результат. Сейчас ЕС активно изучает сценарий отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше запланированного срока — до начала 2027 года.
Главные тезисы
- ЕС не может игнорировать требования Трампа, потому уже работает над новыми сценариями.
- Мировой рынок газа начнет переходить к профициту во второй половине 2026 года.
ЕС пересматривает свой подход по требованию Трампа
Как удалось узнать анонимным источникам, официальный Брюссель анализирует вариант, чтобы включить положение о досрочном сворачивании импорта российского СПГ в новый санкционный пакет против РФ.
Что важно понимать, это значительно раньше, чем предусмотрено планом RePowerEU — конец 2027 года.
Не так давно глава Белого дома потребовал от Евросоюза сделать больше для ограничения торговли энергоносителями со страной-агрессоркой.
Лидеры Европы отнеслись серьезно к требованию Трампа и уже работают в этом направлении.
По словам аналитиков, это играет главную роль для Евросоюза в определении новой даты постепенного отказа от СПГ.
Также 19 сентября официально стало известно, что Европейская Комиссия утвердила предложение о новом 19-м пакете санкций Евросоюза против России.
