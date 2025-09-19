Трамп зміг змінити позицію ЄС щодо купівлі російського газу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп зміг змінити позицію ЄС щодо купівлі російського газу

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, докори президента США Дональда Трампа на адресу Європи вже мають результат. Наразі ЄС активно вивчає сценарій відмови від російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на рік раніше від запланованого терміну — до початку 2027 року.

Головні тези:

  • ЄС не може ігнорувати вимоги Трампа, тому вже працює над новими сценаріями.
  • Світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині 2026 року.

ЄС переглядає свій підхід на вимогу Трампа

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, наразі офіційний Брюссель аналізує варіант, щоб включити положення про дострокове згортання імпорту російського ЗПГ до нового санкційного пакета проти РФ.

Що важливо розуміти, це значно раніше, ніж передбачений планом RePowerEU кінець 2027.

Не так давно очільник Білого дому зажадав від Євросоюзу зробити більше для обмеження торгівлі енергоносіями з країною-агресоркою.

Лідери Європи поставилися серйозно до вимоги Трампа та вже працюють у цьому напрямку.

Очікується, що світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може чинити тиск на європейські поставки та призвести до стрибків цін.

За словами аналітиків, це відіграє головну роль для Євросоюзу у визначенні нової дати поступової відмови від ЗПГ.

Також 19 вересня офіційно стало відомо, що Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

