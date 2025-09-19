В Сенате США предложили усилить давление на "теневой флот" РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В Сенате США предложили усилить давление на "теневой флот" РФ

Сенат США продолжает работать над санкциями против РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Американские сенаторы создали новые механизмы, которые позволяют существенно расширить санкции США против "теневого флота" российских нефтяных танкеров. Их представили республиканец Джим Ришем и демократ Джин Шахин.

Главные тезисы

  • Эта инициатива имеет высокие шансы на принятие, ведь уже получила поддержку многих сенаторов.
  • Один из соратников Трампа также заявил, что готов за нее проголосовать.

Сенат США продолжает работать над санкциями против РФ

Как удалось узнать журналистам, новый законопроект о "теневом флоте" представят уже 19 сентября.

Это сделают республиканский сенатор Джим Риш, а также глава комитета Сената по международным отношениям и сенатор от Демократической партии Джин Шахин.

Если законопроект удастся принять, он также ограничится деятельность российских проектов по производству сжиженного природного газа и расширит санкции против оборонной промышленности страны.

Путин использует все возможные средства, чтобы избежать санкций США, а США принимают жесткие меры против этого незаконного "теневого флота" судов, который он использует для финансирования своей войны, — подчеркнул Риш.

Эта законодательная инициатива уже получила поддержку группы сенаторов из обеих партий, а также союзников Трампа Линдси Грэма и Тома Коттона — главы комитета Сената по разведке.

Что важно понимать, также недавно в Сенате выдвинули новый законопроект, который признает РФ государством, которое поддерживает терроризм, за похищение украинских детей на фоне войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп резко изменил позицию Германии касательно помощи Украине
Германия стала более решительной
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп смог изменить позицию ЕС относительно покупки российского газа
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС запрещает импорт российского СПГ на европейские рынки
ЕС усиливает экономическое давление на РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?