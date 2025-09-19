В Сенате США предложили усилить давление на "теневой флот" РФ

Американские сенаторы создали новые механизмы, которые позволяют существенно расширить санкции США против "теневого флота" российских нефтяных танкеров. Их представили республиканец Джим Ришем и демократ Джин Шахин.

Сенат США продолжает работать над санкциями против РФ

Как удалось узнать журналистам, новый законопроект о "теневом флоте" представят уже 19 сентября.

Это сделают республиканский сенатор Джим Риш, а также глава комитета Сената по международным отношениям и сенатор от Демократической партии Джин Шахин.

Если законопроект удастся принять, он также ограничится деятельность российских проектов по производству сжиженного природного газа и расширит санкции против оборонной промышленности страны.

Путин использует все возможные средства, чтобы избежать санкций США, а США принимают жесткие меры против этого незаконного "теневого флота" судов, который он использует для финансирования своей войны, — подчеркнул Риш. Поделиться

Эта законодательная инициатива уже получила поддержку группы сенаторов из обеих партий, а также союзников Трампа Линдси Грэма и Тома Коттона — главы комитета Сената по разведке.