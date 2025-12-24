20 танкерів із нафтою РФ "застрягли" у морі — яка причина

Санкції змушують російську нафту довше залишатися в морі, поки Москва та її покупці шукають нові схеми доставки.

Танкери з російською нафтою “застрягли” у морі

Експорт російської нафти сягнув максимуму за останні понад два з половиною роки. Проте дедалі більше сировини не доходить до покупців і накопичується на танкерах, які стоять біля берегів Індії та Китаю.

Обсяги російської нафти, що залишаються в морі, зросли майже на 50% із кінця серпня. Попри рекордні показники експорту, щонайменше 20 танкерів, що перевозять російську нафту, чекають дозволу причалити в китайських і індійських портах, а інші витратили місяці на доставку вантажів.

Загалом на танкерах накопичилося понад 185 млн барелів російської нафти. За оцінками Bloomberg, за останні чотири тижні до 21 грудня Росія відвантажувала 3,87 млн барелів на добу. Таке зростання пояснюють відновленням відвантажень із балтійського російського порту Приморськ.

Частково додаткові обсяги для експорту з’явилися через скорочення переробки всередині країни. Робота нафтопереробних заводів залишається нижчою за сезонну норму через атаки українських дронів. Один із таких ударів пошкодив завод в Ярославлі, який вважається одним з найбільших виробників палива в РФ.

Посилило труднощі для Москви й падіння цін. Вартість російської нафти падає швидше, ніж на світових ринках. Через необхідність надавати значні знижки сорт Urals подешевшав приблизно на 25 доларів за барель, або близько 40% від піку в середині липня, а самі ціни опустилися до 34 доларів за барель.

Накопичення російської нафти в морі збігається з посиленням дій США проти танкерів, які перевозять санкційну сировину з Венесуели. Ці дії можуть викликати занепокоєння серед перевізників і покупців російської нафти, які побоюються, що їхні вантажі також можуть стати мішенню.

Хоча формально поставки російської сирої нафти до Китаю та Індії скорочуються, це компенсується зростанням обсягів нафти на суднах без зазначеного кінцевого пункту призначення. Наразі такої "безадресної" нафти в морі більше, ніж сукупно на танкерах, що прямують до Китаю, Індії чи Туреччини.