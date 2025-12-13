Нафтові танкери під прапором Греції допомагають Росії обходити санкції — що відомо

Грецькі нафтові танкери продовжують працювати в російських портах Фінської затоки, сприяючи експорту нафти з РФ, попри санкції ЄС.
Головні тези:
- Грецькі нафтові танкери продовжують працювати в російських портах, допомагаючи Росії обходити санкції ЄС.
- Використання так званого тіньового флоту дозволяє Росії експортувати нафту через Балтійське море, хоча такий підхід викликає обурення у Заходу.
- Грецькі танкери, реєстровані в ЄС, можуть легально брати участь у перевезенні російської нафти за умови дотримання встановлених обмежень і правил.
Грецькі танкери на Балтиці допомагають РФ обходити санкції
За даними сервісів моніторингу морського трафіку, грецькі танкери Velos Topas та Irini були помічені у Фінській затоці поблизу російських портів. Зокрема, Velos Topas перебував у порту Лаукаансуу — одному з ключових нафтових терміналів Росії, а Irini фіксували біля берегів Санкт-Петербурга.
Втім, морські експерти підтверджують, що реєстрація суден у Греції сама по собі не означає порушення санкцій. Європейське законодавство дозволяє транспортування російської нафти за дотримання чітких умов:
експорт заборонений до країн ЄС;
ціна нафти не має перевищувати встановлену санкціями граничну межу.
Наприклад, грецький танкер Minerva Julie після заходу в російський порт прямує не до Європи, а до Тайваню.
Росія активно використовує так званий "тіньовий флот" — мережу суден, зареєстрованих за межами ЄС і прихованих за складними корпоративними структурами.
Ситуація з грецькими танкерами демонструє, що навіть судна з країн Євросоюзу можуть брати участь у перевезенні російської нафти легально.
За оцінками експертів, 30-40% експорту російської нафти проходить через Балтійське море.
Західні держави утримуються від силового втручання для зупинки танкерів, оскільки Москва може трактувати це як ворожі дії або навіть акт війни.
