Китай формує власний "тіньовий флот" — яка мета
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай формує власний "тіньовий флот" — яка мета

танкер
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, наразі Китай активно займається створенням власного внутрішнього "тіньового флоту" — насамперед йдеться про судна, які зможуть перевозити російський газ і обходити санкції.

Головні тези:

  • Китай вирішив боротися з американськими санкціями російськими методами.
  • Росія з 2024 року будує власний "тіньовий флот" СПГ.

Що відомо про плани Китаю

За словами журналістів, альтернативні морські закупівлі, для яких і потрібен "тіньовий флот", дають Китаю можливість диверсифікувати постачання та посилювати зв’язки з Росією.

Російський диктатор Володимир Путін робить ставку саме на скраплений природний газ (СПГ) як основний експортний енергоносій.

Згідно з даними Bloomberg, процес формування китайського "тіньового флоту" наразі знаходиться на початковій стадії.

Так, вдалося дізнатися, танкер CCH Gas, який перевозить заборонений російський вантаж, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту.

Його зареєстрований власник, CCH-1 Shipping Co., має адресу в Гонконзі, що збігається з адресою поштової компанії Samxin Secretarial Services Ltd. — поширена практика для фірм, які прагнуть приховати кінцевих бенефіціарів під час торгівлі паливом з Ірану чи Росії.

Ба більше, вказано, що ще одно судно для перевезення скрапленого газу Kunpeng було помічене біля Сінгапуру зі схожою структурою — непрозорою і тому вкрай незвичною для галузі.

Країна-агресорка РФ будує власний "тіньовий флот" СПГ, накопичивши понад десяток суден.

