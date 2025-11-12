Китай формує власний "тіньовий флот" — яка мета

Згідно з даними Bloomberg, наразі Китай активно займається створенням власного внутрішнього "тіньового флоту" — насамперед йдеться про судна, які зможуть перевозити російський газ і обходити санкції.

Що відомо про плани Китаю

За словами журналістів, альтернативні морські закупівлі, для яких і потрібен "тіньовий флот", дають Китаю можливість диверсифікувати постачання та посилювати зв’язки з Росією.

Російський диктатор Володимир Путін робить ставку саме на скраплений природний газ (СПГ) як основний експортний енергоносій.

Згідно з даними Bloomberg, процес формування китайського "тіньового флоту" наразі знаходиться на початковій стадії.

Так, вдалося дізнатися, танкер CCH Gas, який перевозить заборонений російський вантаж, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту.

Його зареєстрований власник, CCH-1 Shipping Co., має адресу в Гонконзі, що збігається з адресою поштової компанії Samxin Secretarial Services Ltd. — поширена практика для фірм, які прагнуть приховати кінцевих бенефіціарів під час торгівлі паливом з Ірану чи Росії. Поширити

Ба більше, вказано, що ще одно судно для перевезення скрапленого газу Kunpeng було помічене біля Сінгапуру зі схожою структурою — непрозорою і тому вкрай незвичною для галузі.