Ціни на газ в Україні можуть знизитися — яка умова

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною. Що важливо розуміти, це станеться після підписання довгострокових імпортних контрактів "Нафтогазом".

Газ в Україні може подешевшати

Юлія Свириденко назвала умови, у разі виконання яких команда словацького лідера Роберта Фіцо може зменшити тариф на транзит для здешевлення постачання імпортного газу в Україну.

Для цього потрібні довгострокові контракти по газу (по імпорту-ред.), — пояснила очільниця Кабміну. Поширити

За її словами, керівництво "Нафтогазу" наразі активно працює над підготовкою таких контрактів.

Як уже згадувалося раніше, глава уряду Юлія Свириденко та її словацький колега Роберт Фіцо провели важливу зустрічі, у межах якої обговорили низку питань двосторонньої співпраці.

Так, у центрі уваги були тарифи на транзит газу через Словаччину, який зараз у кілька разів вищий за тариф на транзит через Польщу та Угорщину.

Що важливо розуміти, саме завищений транзитний тариф збільшує вартість імпорту газу до України.