Ціни на газ в Україні можуть знизитися — яка умова
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ціни на газ в Україні можуть знизитися — яка умова

Свириденко
Джерело:  РБК Україна

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною. Що важливо розуміти, це станеться після підписання довгострокових імпортних контрактів "Нафтогазом".

Головні тези:

  • Це один з результатів зустрічі Юлія Свириденко та Роберта Фіцо.
  • Останній заявив про готовність обговорювати можливість відновлення транзиту російського газу через територію України.

Газ в Україні може подешевшати

Юлія Свириденко назвала умови, у разі виконання яких команда словацького лідера Роберта Фіцо може зменшити тариф на транзит для здешевлення постачання імпортного газу в Україну.

Для цього потрібні довгострокові контракти по газу (по імпорту-ред.), — пояснила очільниця Кабміну.

За її словами, керівництво "Нафтогазу" наразі активно працює над підготовкою таких контрактів.

Як уже згадувалося раніше, глава уряду Юлія Свириденко та її словацький колега Роберт Фіцо провели важливу зустрічі, у межах якої обговорили низку питань двосторонньої співпраці.

Так, у центрі уваги були тарифи на транзит газу через Словаччину, який зараз у кілька разів вищий за тариф на транзит через Польщу та Угорщину.

Що важливо розуміти, саме завищений транзитний тариф збільшує вартість імпорту газу до України.

Тоді Свириденко повідомила, що під час переговорів основну увагу було приділено посиленню тиску на Росію, примушенню її до миру, захисту критичної інфраструктури та збереженню європейської єдності.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ГУР показали бойову роботу в Покровську — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна завдала ударів по 4 районах зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Україна завдала ударів по 4 районах зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині
СБУ
Ще один митрополиту УПЦ МП отримав підозру

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?