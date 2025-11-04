Цены на газ в Украине могут снизиться — какое условие
Цены на газ в Украине могут снизиться — какое условие

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что Словакия может снизить тариф на транзит газа через свою территорию для импорта Украиной. Что важно понимать, это произойдет после подписания долгосрочных импортных контрактов "Нефтегазом".

  • Это один из результатов встречи Юлия Свириденко и Роберта Фицо.
  • Последний заявил о готовности обсуждать возможность возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

Газ в Украине может подешеветь

Юлия Свириденко назвала условия, в случае выполнения которых команда словацкого лидера Роберта Фицо может снизить тариф на транзит для удешевления поставок импортного газа в Украину.

Для этого нужны долгосрочные контракты по газу (по импорту-ред.), — пояснила глава Кабмина.

По ее словам, руководство "Нафтогаза" активно работает над подготовкой таких контрактов.

Как уже упоминалось ранее, глава правительства Юлия Свириденко и его словацкий коллега Роберт Фицо провели важную встречу, в рамках которой обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Так, в центре внимания были тарифы на транзит газа через Словакию, который сейчас в несколько раз выше тарифа на транзит через Польшу и Венгрию.

Что важно понимать, именно завышенный транзитный тариф увеличивает стоимость импорта газа в Украину.

Тогда Свириденко сообщила, что во время переговоров основное внимание было уделено усилению давления на Россию, принуждению к миру, защите критической инфраструктуры и сохранению европейского единства.

