Силы ГУР показали боевую работу в Покровске — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ГУР показали боевую работу в Покровске — видео

ГУР
ГУР воюет в Покровске - последние подробности
Read in English
Читати українською

"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины продолжает операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Воины смогли добиться первых успешных результатов на этом участке фронта.

Главные тезисы

  • Уже опубликованы уникальные кадры боевой работы ГУРовцев в Покровске.
  • Продолжается слаженная работа разведчиков со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

ГУР воюет в Покровске — последние подробности

По словам украинских разведчиков, в настоящее время в городе продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.

Благодаря проведению успешной десантной операции спецназовцев ГУР смогли занять определенные рубежи.

Они пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

Главная цель спецназа ГУР — ликвидация попыток армии РФ расширить огненное влияние на логистику в зоне ответственности военной разведки Украины.

Боевые задачи в секторе выполняют другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются, — сказано в официальном заявлении.

Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Кроме того, украинские разведки показали уникальные кадры боевой работы на фронте бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины в Покровске Донецкой области.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео
Дроны снова атакуют Россию - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 7 ракетами и 130 дронами
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине будут производить до 800 дронов-перехватчиков за сутки
В Украине будут производить до 800 дронов-перехватчиков за сутки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?