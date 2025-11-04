Силы ГУР показали боевую работу в Покровске — видео

"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины продолжает операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Воины смогли добиться первых успешных результатов на этом участке фронта.

ГУР воюет в Покровске — последние подробности

По словам украинских разведчиков, в настоящее время в городе продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.

Благодаря проведению успешной десантной операции спецназовцев ГУР смогли занять определенные рубежи.

Они пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

Главная цель спецназа ГУР — ликвидация попыток армии РФ расширить огненное влияние на логистику в зоне ответственности военной разведки Украины.

Боевые задачи в секторе выполняют другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Кроме того, украинские разведки показали уникальные кадры боевой работы на фронте бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины в Покровске Донецкой области.