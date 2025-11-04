Силы ГУР показали боевую работу в Покровске — видео

"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины продолжает операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Воины смогли добиться первых успешных результатов на этом участке фронта.
Главные тезисы
- Уже опубликованы уникальные кадры боевой работы ГУРовцев в Покровске.
- Продолжается слаженная работа разведчиков со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
ГУР воюет в Покровске — последние подробности
По словам украинских разведчиков, в настоящее время в городе продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.
Благодаря проведению успешной десантной операции спецназовцев ГУР смогли занять определенные рубежи.
Они пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.
Главная цель спецназа ГУР — ликвидация попыток армии РФ расширить огненное влияние на логистику в зоне ответственности военной разведки Украины.
Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
Кроме того, украинские разведки показали уникальные кадры боевой работы на фронте бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины в Покровске Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-