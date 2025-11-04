В Украине будут производить до 800 дронов-перехватчиков за сутки

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил журналистам, что до конца ноября в Украине будут производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки.

Воздушная оборона Украины будет усиливаться

По словам украинского лидера, еще раньше он анонсировал, что осенью до тысячи дронов-перехватчиков будут создаваться каждый день.

Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет 600 — 800 производиться дронов-перехватчиков в сутки. Если ничего не сорвется, потому что иногда мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны это знать. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также добавил, что, несмотря на регулярные российские удары по заводам по производству оружия, каждый из них смог возобновить работу.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Украина не потеряла ни одного вида дальнобойного оружия.

Иногда массовое производство замедляется из-за этого. что теряем тот или иной (элемент — ред.), это правда. Но и мы бьем по "русским", — подчеркнул президент.

Глава государства подтвердил, что Украина демонстрирует свое мастерство в производстве собственных ракет: "Фламинго" и "Нептун": они уже успешно уничтожают силы врага.