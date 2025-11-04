В Украине будут производить до 800 дронов-перехватчиков за сутки

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил журналистам, что до конца ноября в Украине будут производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул успешные разработки в области ракетных технологий.
- Украинские власти приняли решение не коммуникировать подробно о собственных новейших разработках.
Воздушная оборона Украины будет усиливаться
По словам украинского лидера, еще раньше он анонсировал, что осенью до тысячи дронов-перехватчиков будут создаваться каждый день.
Глава государства также добавил, что, несмотря на регулярные российские удары по заводам по производству оружия, каждый из них смог возобновить работу.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Украина не потеряла ни одного вида дальнобойного оружия.
Глава государства подтвердил, что Украина демонстрирует свое мастерство в производстве собственных ракет: "Фламинго" и "Нептун": они уже успешно уничтожают силы врага.
