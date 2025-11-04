РФ атаковала Украину 7 ракетами и 130 дронами

В течение ночи 3-4 ноября армия РФ наносила удары по мирным украинским городам и селам одной баллистической ракетой Искандер-М, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 130-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.