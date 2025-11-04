РФ атаковала Украину 7 ракетами и 130 дронами

В течение ночи 3-4 ноября армия РФ наносила удары по мирным украинским городам и селам одной баллистической ракетой Искандер-М, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 130-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА на 14 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Воздушное нападение россиян началось еще в 20:00 3 ноября.
Ракеты и дроны летели из Ростовской и Курской областей РФ, а также по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Следует отметить, что около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
