Saab планирует открыть в Украине завод конечной сборки истребителей Gripen

Шведская компания Saab готова открыть в Украине завод по окончательному сбору в рамках предложенного соглашения о приобретении Киевом до 150 истребителей Gripen.
Главные тезисы
- Saab готов открыть завод конечной сборки истребителей Gripen в Украине, в рамках соглашения о приобретении 100-150 самолетов.
- Увеличение производства Gripen поможет компании удовлетворить растущий спрос на эти истребители, несмотря на сопротивление со стороны Бельгии и недостаток согласованного финансирования.
- Подписание соглашения с Украиной будет важным шагом для Saab, которая уже продала истребители Gripen Швеции, Бразилии и Таиланду.
В Украине может появиться завод по производству истребителей Gripen
Об этом рассказал генеральный директор компании Микаэль Йоханссон.
По словам Йохансонна, контракт с Украиной на 100-150 истребителей удвоит потребности Saab в производстве самолетов Gripen, даже несмотря на то, что компания инвестировала в возможность производить около 20-30 истребителей в год в Бразилии.
Гендиректор Saab также сообщил о планах компании увеличить мощности в Бразилии, а также возможно в Канаде и странах Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе подписали письмо о намерениях по приобретению истребителей Gripen, но финансирование еще не согласовано.
Украина получила несколько американских истребителей F-16, но самолеты Gripen считаются более пригодными для нужд Киева, поскольку были разработаны для борьбы с Россией, могут взлетать и приземляться с обычных дорог и имеют более гибкие и меньшие требования к техобслуживанию, в отличие от американских самолетов.
Заключение контракта с Украиной станет большим толчком для Saab, продавшей 60 новейших истребителей Gripen Швеции, а также 36 Бразилии и 4 Таиланда, говорится в материале.
Кристерссон обсудил потенциальное финансирование соглашения с другими лидерами стран ЕС. Йоханссон считает, что одним из вариантов является использование части замороженных активов России, если чиновникам удастся достичь соглашения по этому вопросу. В настоящее время блок сталкивается с сопротивлением со стороны Бельгии по доступу к этим средствам.
Саш Туса, аналитик по вопросам аэрокосмической и оборонной промышленности в Agency Partners, сказал, что Saab имеет «большие шансы на это, чем многие другие». Он добавил, что пиковый объем производства самолетов Gripen составлял около 18 единиц в год, а Saab сейчас производит "чуть больше половины от этого". По его словам, сложнее всего превысить исторический уровень производства.
Удвоение производства, по мнению Тусы, позволило бы Saab превысить этот исторический максимум, но истребитель Gripen имеет «дифференцированную цепочку поставок».
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-