Saab планирует открыть в Украине завод конечной сборки истребителей Gripen

Шведская компания Saab готова открыть в Украине завод по окончательному сбору в рамках предложенного соглашения о приобретении Киевом до 150 истребителей Gripen.

В Украине может появиться завод по производству истребителей Gripen

Об этом рассказал генеральный директор компании Микаэль Йоханссон.

По словам Йохансонна, контракт с Украиной на 100-150 истребителей удвоит потребности Saab в производстве самолетов Gripen, даже несмотря на то, что компания инвестировала в возможность производить около 20-30 истребителей в год в Бразилии.

Во время войны это не так просто, но было бы прекрасно создать мощности, по крайней мере, для конечной сборки и испытаний, а возможно, и для производства некоторых деталей в Украине.

Гендиректор Saab также сообщил о планах компании увеличить мощности в Бразилии, а также возможно в Канаде и странах Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе подписали письмо о намерениях по приобретению истребителей Gripen, но финансирование еще не согласовано.

Украина получила несколько американских истребителей F-16, но самолеты Gripen считаются более пригодными для нужд Киева, поскольку были разработаны для борьбы с Россией, могут взлетать и приземляться с обычных дорог и имеют более гибкие и меньшие требования к техобслуживанию, в отличие от американских самолетов.

Заключение контракта с Украиной станет большим толчком для Saab, продавшей 60 новейших истребителей Gripen Швеции, а также 36 Бразилии и 4 Таиланда, говорится в материале.

Кристерссон обсудил потенциальное финансирование соглашения с другими лидерами стран ЕС. Йоханссон считает, что одним из вариантов является использование части замороженных активов России, если чиновникам удастся достичь соглашения по этому вопросу. В настоящее время блок сталкивается с сопротивлением со стороны Бельгии по доступу к этим средствам.

Необходимо найти решение по финансированию, которое сейчас обсуждается на политическом уровне: какое бремя Швеция возьмет на себя с точки зрения финансирования и риска, какую часть можно разделить между странами, а какую часть можно использовать из конфискованных российских активов. Это еще не на 100% ясно.

Саш Туса, аналитик по вопросам аэрокосмической и оборонной промышленности в Agency Partners, сказал, что Saab имеет «большие шансы на это, чем многие другие». Он добавил, что пиковый объем производства самолетов Gripen составлял около 18 единиц в год, а Saab сейчас производит "чуть больше половины от этого". По его словам, сложнее всего превысить исторический уровень производства.