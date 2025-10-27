Saab планує відкрити в Україні завод із кінцевого збирання винищувачів Gripen

Шведська компанія Saab готова відкрити в Україні завод із кінцевого збирання у рамках запропонованої угоди про придбання Києвом до 150 винищувачів Gripen.

В Україні може з’явитися завод із виробництва винищувачів Gripen

Про це розповів генеральний директор компанії Мікаель Йоханссон.

За словами Йохансонна, контракт з Україною на 100-150 винищувачів подвоїть потреби Saab у виробництві літаків Gripen, навіть попри те, що компанія інвестувала у можливість виробляти близько 20-30 цих винищувачів на рік у Бразилії.

Під час війни це не так просто, але було б чудово створити потужності принаймні для кінцевого збирання та випробувань, а можливо, і для виробництва деяких деталей в Україні. Поширити

Гендиректор Saab також повідомив про плани компанії збільшити потужності у Бразилії, а також, можливо, у Канаді та країнах Європи.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня підписали лист про наміри щодо придбання винищувачів Gripen, але фінансування ще не узгоджено.

Україна отримала кілька американських винищувачів F-16, але літаки Gripen вважаються більш придатними для потреб Києва, оскільки були розроблені для боротьби із Росією, можуть злітати і приземлятися із звичайних доріг та мають більш гнучкі та менші вимоги до техобслуговування, на відміну від американських літаків.

Укладення контракту з Україною стане великим поштовхом для Saab, яка продала 60 найновіших винищувачів Gripen Швеції, а також 36 Бразилії та 4 Таїланду, йдеться у матеріалі.

Крістерссон обговорив потенційне фінансування угоди із іншими лідерами країн ЄС. Йоханссон вважає, що одним із варіантів є використання частини заморожених активів Росії, якщо чиновникам вдасться досягти угоди з цього питання. Наразі блок стикається із опором з боку Бельгії щодо доступу до цих коштів.

Необхідно знайти рішення щодо фінансування, яке зараз обговорюється на політичному рівні: який тягар Швеція візьме на себе з точки зору фінансування та ризику, яку частину можна розділити між країнами, а яку частину можна використовувати із конфіскованих російських активів. Це ще не на 100% ясно. Поширити

Саш Туса, аналітик з питань аерокосмічної та оборонної промисловості в Agency Partners, сказав, що Saab має «більші шанси на це, ніж багато хто інший». Він додав, що піковий обсяг виробництва літаків Gripen становив близько 18 одиниць на рік, а Saab зараз виробляє «трохи більше половини від цього». За його словами, найскладніше перевищити історичний рівень виробництва.