Захід закликав Швецію не давати Україні винищувачі Gripen
Gripen для України знову під питанням
Джерело:  Мілітарний

Члени Авіаційної коаліції – йдеться про тих союзників, які залучені до постачання Україні бойової авіації – порадили Швеції поставити на паузу надання ЗСУ багатоцільових винищувачів Gripen. 

Головні тези:

  • Нещодавно в Міноборони України підтвердили, що чекають на постачання Gripen.
  • Перепоною для цього можуть стати інфраструктурні та технічні складнощі. 

З заявою з цього приводу на брифінгу у Брюсселі виступив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

Ви, мабуть, знаєте, авіаційна коаліція порадила нам поки що утриматися від цього кроку й натомість зосередитися на наших літаках дальнього радіолокаційного виявлення, — наголосив він.

Поль Йонсон офіційно підтвердив, що владу його країни закликали утриматися від постачанням Україні нового типу винищувачів через інфраструктурні та технічні складнощі.

Думаю, було б складно одночасно вводити три типи бойових літаків. Зараз це F-16, а також Mirage, — пояснив міністр оборони.

Окрім того, Поль Йонсон наголосив, що постачання шведських винищувачів є ймовірним у майбутньому, оскільки українська влада проявляла інтерес до цих літаків.

Нагадаємо, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон)  — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його створила та виробляє компанія Saab.

Експлуатаційні витрати Gripen були найнижчими серед кількох сучасних винищувачів і оцінювалися у 4 700 доларів за годину польоту.

