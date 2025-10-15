Захід закликав Швецію не давати Україні винищувачі Gripen

Члени Авіаційної коаліції – йдеться про тих союзників, які залучені до постачання Україні бойової авіації – порадили Швеції поставити на паузу надання ЗСУ багатоцільових винищувачів Gripen.
Головні тези:
- Нещодавно в Міноборони України підтвердили, що чекають на постачання Gripen.
- Перепоною для цього можуть стати інфраструктурні та технічні складнощі.
Gripen для України знову під питанням
З заявою з цього приводу на брифінгу у Брюсселі виступив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.
Поль Йонсон офіційно підтвердив, що владу його країни закликали утриматися від постачанням Україні нового типу винищувачів через інфраструктурні та технічні складнощі.
Окрім того, Поль Йонсон наголосив, що постачання шведських винищувачів є ймовірним у майбутньому, оскільки українська влада проявляла інтерес до цих літаків.
Нагадаємо, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його створила та виробляє компанія Saab.
Експлуатаційні витрати Gripen були найнижчими серед кількох сучасних винищувачів і оцінювалися у 4 700 доларів за годину польоту.
