Запад призвал Швецию не давать Украине истребители Gripen

Члены Авиационной коалиции – речь идет о тех союзниках, которые вовлечены в поставку Украине боевой авиации – посоветовали Швеции поставить на паузу предоставление ВСУ многоцелевых истребителей Gripen.

Gripen для Украины снова под вопросом

С заявлением на брифинге в Брюсселе выступил министр обороны Швеции Поль Йонсон.

Вы, наверное, знаете, авиационная коалиция посоветовала нам пока воздержаться от этого шага и сосредоточиться на наших самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, — подчеркнул он. Поделиться

Поль Йонсон официально подтвердил, что власти его страны призвали воздержаться от поставок Украине нового типа истребителей из-за инфраструктурных и технических сложностей.

Думаю, было бы сложно одновременно вводить три типа боевых самолетов. Сейчас это F-16, а также Mirage, — объяснил министр обороны. Поделиться

Кроме того, Поль Йонсон подчеркнул, что поставки шведских истребителей возможны в будущем, поскольку украинские власти проявляли интерес к этим самолетам.

Напомним, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его создала и производит компания Saab.

Эксплуатационные расходы Gripen были самыми низкими среди современных истребителей и оценивались в 4 700 долларов за час полета.