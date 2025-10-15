Запад призвал Швецию не давать Украине истребители Gripen
Категория
Мир
Дата публикации

Запад призвал Швецию не давать Украине истребители Gripen

Gripen для Украины снова под вопросом
Read in English
Читати українською
Источник:  Милитарный

Члены Авиационной коалиции – речь идет о тех союзниках, которые вовлечены в поставку Украине боевой авиации – посоветовали Швеции поставить на паузу предоставление ВСУ многоцелевых истребителей Gripen.

Главные тезисы

  • Недавно в Минобороны Украины подтвердили, что ждут поставок Gripen.
  • Помехой для этого могут стать инфраструктурные и технические сложности.

Gripen для Украины снова под вопросом

С заявлением на брифинге в Брюсселе выступил министр обороны Швеции Поль Йонсон.

Вы, наверное, знаете, авиационная коалиция посоветовала нам пока воздержаться от этого шага и сосредоточиться на наших самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, — подчеркнул он.

Поль Йонсон официально подтвердил, что власти его страны призвали воздержаться от поставок Украине нового типа истребителей из-за инфраструктурных и технических сложностей.

Думаю, было бы сложно одновременно вводить три типа боевых самолетов. Сейчас это F-16, а также Mirage, — объяснил министр обороны.

Кроме того, Поль Йонсон подчеркнул, что поставки шведских истребителей возможны в будущем, поскольку украинские власти проявляли интерес к этим самолетам.

Напомним, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его создала и производит компания Saab.

Эксплуатационные расходы Gripen были самыми низкими среди современных истребителей и оценивались в 4 700 долларов за час полета.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Делегация Украины встретилась с производителем ракет Tomahawk
Предоставление Украине Tomahawk становится вполне реальным
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине
Норвегия остается на стороне Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп определил Украину как одну из главных целей своей политики
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?