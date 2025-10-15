Запад призвал Швецию не давать Украине истребители Gripen

Члены Авиационной коалиции – речь идет о тех союзниках, которые вовлечены в поставку Украине боевой авиации – посоветовали Швеции поставить на паузу предоставление ВСУ многоцелевых истребителей Gripen.
Главные тезисы
- Недавно в Минобороны Украины подтвердили, что ждут поставок Gripen.
- Помехой для этого могут стать инфраструктурные и технические сложности.
Gripen для Украины снова под вопросом
С заявлением на брифинге в Брюсселе выступил министр обороны Швеции Поль Йонсон.
Поль Йонсон официально подтвердил, что власти его страны призвали воздержаться от поставок Украине нового типа истребителей из-за инфраструктурных и технических сложностей.
Кроме того, Поль Йонсон подчеркнул, что поставки шведских истребителей возможны в будущем, поскольку украинские власти проявляли интерес к этим самолетам.
Напомним, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его создала и производит компания Saab.
Эксплуатационные расходы Gripen были самыми низкими среди современных истребителей и оценивались в 4 700 долларов за час полета.
