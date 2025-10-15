Делегация Украины встретилась с производителем ракет Tomahawk

Делегация украинских чиновников, прибывшая с официальным визитом в Штаты, провела встречи с представителями компании Raytheon, производящей дальнобойные ракеты Tomahawk.

Предоставление Украине Tomahawk становится вполне реальным

С заявлением на этот счет подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Последний подтвердил, что во встрече принимали участие глава Кабмина Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ермак официально подтвердил, что украинская команда также встречалась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.

Их технологии спасают жизнь: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте. Андрей Ермак Глава ОПУ

По словам Ермака, сотрудничество Украины с американскими компаниями "продолжает расти".

Что важно понимать, недавно президент США Дональд Трампа официально подтвердил, что в центре внимания его будущих переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским будут именно поставки Киеву "Томагавков".