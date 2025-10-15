Делегация Украины встретилась с производителем ракет Tomahawk

Делегация украинских чиновников, прибывшая с официальным визитом в Штаты, провела встречи с представителями компании Raytheon, производящей дальнобойные ракеты Tomahawk.
Главные тезисы
- Снабжение ВСУ Tomahawk становится все более вероятным на фоне последних событий.
- Сотрудничество с американскими оборонными компаниями, такими как Raytheon и Lockheed Martin, имеет стратегическое значение для Украины.
Предоставление Украине Tomahawk становится вполне реальным
С заявлением на этот счет подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Последний подтвердил, что во встрече принимали участие глава Кабмина Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Ермак официально подтвердил, что украинская команда также встречалась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.
По словам Ермака, сотрудничество Украины с американскими компаниями "продолжает расти".
Что важно понимать, недавно президент США Дональд Трампа официально подтвердил, что в центре внимания его будущих переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским будут именно поставки Киеву "Томагавков".
