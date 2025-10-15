Делегация Украины встретилась с производителем ракет Tomahawk
Категория
Украина
Дата публикации

Делегация Украины встретилась с производителем ракет Tomahawk

Предоставление Украине Tomahawk становится вполне реальным
Read in English
Читати українською
Источник:  Андрей Ермак

Делегация украинских чиновников, прибывшая с официальным визитом в Штаты, провела встречи с представителями компании Raytheon, производящей дальнобойные ракеты Tomahawk.

Главные тезисы

  • Снабжение ВСУ Tomahawk становится все более вероятным на фоне последних событий.
  • Сотрудничество с американскими оборонными компаниями, такими как Raytheon и Lockheed Martin, имеет стратегическое значение для Украины.

Предоставление Украине Tomahawk становится вполне реальным

С заявлением на этот счет подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Последний подтвердил, что во встрече принимали участие глава Кабмина Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ермак официально подтвердил, что украинская команда также встречалась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.

Их технологии спасают жизнь: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Глава ОПУ

По словам Ермака, сотрудничество Украины с американскими компаниями "продолжает расти".

Что важно понимать, недавно президент США Дональд Трампа официально подтвердил, что в центре внимания его будущих переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским будут именно поставки Киеву "Томагавков".

Ему (Зеленскому — ред.) нужно оружие. Он хотел бы получить Tomahawk. И все остальные хотят Tomahawk. У нас много, много Tomahawk, — заявил Трамп.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон предлагает союзникам еще больше оружия для Украины
Украина может получить еще больше американского оружия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия приняла важное решение для усиления Украины
Финляндия стала частью PURL
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша призвала готовиться к "глубоким" ударам России по Европе
Сикорский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?