Польша призвала готовиться к "глубоким" ударам России по Европе
Польша призвала готовиться к "глубоким" ударам России по Европе

Сикорский
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский считает, что Европа должна усердно подготовиться к ударам со стороны России вглубь региона. По его убеждению, нежелание Брюсселя создавать оборонные системы на фоне последних событий является "безответственным".

Главные тезисы

  • Сикорский заявил, что Украина готовится вести войну как минимум еще 3 года.
  • По его словам, в течение этого периода она должно получать поддержку со стороны своих союзников.

Польша ожидает от Путина еще более опасной эскалации

Новое предупреждение Сикорский озвучил в Лондоне во время презентации иранского дрона Shahed-136, сбитого в Украине.

Он еще раз напомнил о том, как важно поддерживать Украину в ее войне против РФ.

Глава МИД Польши рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп передаст ВСУ дальнобойные ракеты "Томагавк", чтобы усилить удары по российской инфраструктуре.

По убеждению Сикорского, предоставление Украине большего количества вооружения играет ключевую роль в защите Европы.

Журналисты попросили у дипломата прокомментировать потенциальное расширение инициативы по созданию "стены дронов".

Глава МИД Польши озвучил предупреждение, что Россия, "к сожалению, может достичь глубины Европы":

Мы должны быть готовы противостоять этому, и потому, я считаю, не создавать сейчас противодронный потенциал безответственно.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Согласно его данным, Украина планирует войну еще на три года. Дипломат считает, что это разумный подход.

А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс минимум эти три года, — призвал Сикорский.

