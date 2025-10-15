Британия признала факт вторжения России на территорию НАТО
НАТО не может игнорировать российскую агрессию
Министр обороны Британии Джон Хили официально подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин действительно совершил вторжение на территорию стран Альянса. По его словам, члены НАТО собираются в Брюсселе, чтобы усилить ответ блока на агрессивные действия России.

Главные тезисы

  • Великобритания продолжит участие в миссии НАТО Eastern Sentry.
  • Помощь для Украины будет продолжаться, несмотря ни на что.

НАТО не может игнорировать российскую агрессию

Как отметил британский министр, официальный Лондон и его союзники в Альянсе намерены продемонстрировать силу и единство блока на фоне реальной угрозы со стороны РФ.

Сегодня Великобритания и страны НАТО собираются усилить наш ответ на агрессию России. Вторжение Путина на территорию НАТО безрассудно, опасно и абсолютно недопустимо, — подчеркнул Хили.

По мнению главы Минобороны Британии, российский диктатор действительно следит за реакцией Альянса.

На этом фоне Хили предупредил, что НАТО готов действовать решительно, если действительно возникнет такая потребность.

Мы должны ответить на его эскалацию. Сегодня мы усиливаемся вместе, — добавил глава оборонного ведомства.

Хили официально подтвердил, что его страна продолжит участие в миссии НАТО Eastern Sentry.

В первую очередь речь идет о том, что британские истребители и дальше будут совершать полеты над Польшей до конца года.

Также продолжается процесс производства дронов для Украины, в 2025 году ВСУ передали более 100 тысяч БПЛА.

А также совместно с Украиной создаем новые, усовершенствованные перехватчики, — рассказал Джон Хили.

