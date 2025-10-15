"Настоящая беда". Трамп публично высмеял Путина

Американский лидер Дональд Трамп снова обратил внимание международного сообщества на то, как позорится российский диктатор Владимир Путин во время войны против Украины. Президент США не понимает, почему глава Кремля воюет годами, если собирался одержать победу за считанные дни.

Трамп продолжает издеваться над Путиным

С новым заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Он еще раз повторил, что "очень разочарован" российским диктатором.

Послушайте, я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром (Путиным — ред.) были очень хорошие отношения. Наверное, до сих пор есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну. Эта война для него — настоящая беда. Он заходит в четвертый год войны, которую должен был выиграть. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Он уже совсем скоро войдет в свой четвёртый год войны. Дональд Трамп Президент США

Однако глава Белого дома почему-то игнорирует тот факт, что Путин ведет войну против Украины уже более 11 лет.

По убеждению американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский во время их переговоров 17 октября будет просить о дополнительном оружии для ВСУ.