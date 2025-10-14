Команда украинского лидера Владимира Зеленского долго пыталась добиться от президента США Дональда Трампа поддержки ее собственной "Формулы мира" — меньше переговоров, но больше оружия. Однако сделать это смог только российский диктатор Владимир Путин, когда окончательно разозлил Белый дом.

Трамп переходит на сторону Украины

Многие месяцы подряд глава Белого дома пытался всадить Путина за стол переговоров.

Однако диктатор лишь имитировал желание завершить войну, а иногда публично унижал Трампа.

По убеждению издания The New York Times, у президента США действительно лопнуло терпение.

Во вторник украинская делегация высокого уровня начнет многодневный визит в Вашингтон, чтобы обсудить соглашения о покупке американского оружия, предназначенного для ударов по глубине России и защиты Украины от воздушных атак. Президент Владимир Зеленский планирует посетить Белый дом в пятницу, возможно, для окончательного согласования соглашений. Поделиться

Ни для кого не секрет, что в центре внимания сторон будет именно предоставление ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк".

Это именно то, чего так долго добивалась команда украинского лидера, однако реальный толчок в этом вопросе, по иронии судьбы, спровоцировал именно Путин.