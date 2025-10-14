Путин собственноручно склонил Трампа на сторону Украины — что будет дальше
Категория
Политика
Дата публикации

Путин собственноручно склонил Трампа на сторону Украины — что будет дальше

Трамп переходит на сторону Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Команда украинского лидера Владимира Зеленского долго пыталась добиться от президента США Дональда Трампа поддержки ее собственной "Формулы мира" — меньше переговоров, но больше оружия. Однако сделать это смог только российский диктатор Владимир Путин, когда окончательно разозлил Белый дом.

Главные тезисы

  • Вашинтон наконец-то решил отойти от традиционных мирных переговоров.
  • Трудно сказать, смогут ли "Томагавки" изменить ход войны.

Трамп переходит на сторону Украины

Многие месяцы подряд глава Белого дома пытался всадить Путина за стол переговоров.

Однако диктатор лишь имитировал желание завершить войну, а иногда публично унижал Трампа.

По убеждению издания The New York Times, у президента США действительно лопнуло терпение.

Во вторник украинская делегация высокого уровня начнет многодневный визит в Вашингтон, чтобы обсудить соглашения о покупке американского оружия, предназначенного для ударов по глубине России и защиты Украины от воздушных атак. Президент Владимир Зеленский планирует посетить Белый дом в пятницу, возможно, для окончательного согласования соглашений.

Ни для кого не секрет, что в центре внимания сторон будет именно предоставление ВСУ дальнобойных ракет "Томагавк".

Это именно то, чего так долго добивалась команда украинского лидера, однако реальный толчок в этом вопросе, по иронии судьбы, спровоцировал именно Путин.

Готовность администрации Трампа обсуждать вопросы поставки и использования этого оружия свидетельствует об изменении подхода Вашингтона к завершению войны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это плохой сигнал". В Сербии паникуют из-за решения Путина
Вучич
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины
Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп усилил давление на Мерца ради помощи Украине
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?