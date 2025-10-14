Путін власноруч схилив Трампа на бік України — що буде далі

Команда українського лідера Володимира Зеленського тривалий час намагалася добитися від президента США Дональда Трампа підтримки її власної “Формули миру” — менше переговорів, але більше зброї. Однак зробити це зміг лише російський диктатор Володимир Путін, коли остаточно розлютив Білий дім.
Головні тези:
- Вашинтон нарешті вирішив відійти від традиційних мирних переговорів.
- Наразі важко сказати, чи зможуть “Томагавки” змінити хід війни.
Трамп переходить на бік України
Багато місяців поспіль очільник Білого дому намагався всадити Путіна за стіл переговорів.
Однак диктатор лише імітував бажання завершити війну, а інколи публічно принижував Трампа.
На переконання видання The New York Times, у президента США дійсно увірвався терпець.
Ні для кого не секрет, що у центрі уваги сторін буде саме надання ЗСУ далекобійних ракет “Томагавк”.
Це саме те, чого так довго добивалася команда українського лідера, однак реальний поштовх у цьому питанні, за іронією долі, спровокував саме Путін.
