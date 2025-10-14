Путін власноруч схилив Трампа на бік України — що буде далі
Путін власноруч схилив Трампа на бік України — що буде далі

Путін
Джерело:  The New York Times

Команда українського лідера Володимира Зеленського тривалий час намагалася добитися від президента США Дональда Трампа підтримки її власної “Формули миру” — менше переговорів, але більше зброї. Однак зробити це зміг лише російський диктатор Володимир Путін, коли остаточно розлютив Білий дім.

Головні тези:

  • Вашинтон нарешті вирішив відійти від традиційних мирних переговорів.
  • Наразі важко сказати, чи зможуть “Томагавки” змінити хід війни.

Трамп переходить на бік України

Багато місяців поспіль очільник Білого дому намагався всадити Путіна за стіл переговорів.

Однак диктатор лише імітував бажання завершити війну, а інколи публічно принижував Трампа.

На переконання видання The New York Times, у президента США дійсно увірвався терпець.

"У вівторок українська делегація високого рівня розпочне кількаденний візит до Вашингтона, щоб обговорити угоди про купівлю американської зброї, призначеної для ударів по глибині Росії та захисту України від повітряних атак. Президент Володимир Зеленський планує відвідати Білий дім у п'ятницю, можливо, для остаточного узгодження угод.

Ні для кого не секрет, що у центрі уваги сторін буде саме надання ЗСУ далекобійних ракет “Томагавк”.

Це саме те, чого так довго добивалася команда українського лідера, однак реальний поштовх у цьому питанні, за іронією долі, спровокував саме Путін.

Готовність адміністрації Трампа обговорювати питання постачання та використання цієї зброї свідчить про зміну підходу Вашингтона щодо завершення війни.

