Лідер Сербії Александар Вучич зізнався журналістам, що він розчарований рішенням Кремля щодо короткострокової угоди про постачання газу, яка діятиме лише до кінця року.

Відносини Сербії та Росії продовжують загострюватися

Вучич робив все можливе, щоб підписати трирічний контракт з "Газпромом" після зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним.

Однак у підсумку офіційна Москва запропонували газову угоду до кінця 2025 року.

Вони запропонували нам газовий контракт до Нового року, і я сказав, що це дуже невтішна новина для нас. Александар Вучич Президент Сербії

На переконання поплічника Путіна, зволікання Кремля безпосередньо пов'язані з санкціями США проти російської нафтопереробної компанії NIS.

Що важливо розуміти, вони набули чинності на початку жовтня після завершення терміну дії кількох тимчасових винятків.

Вучич категорично заперечує чутки про те, що Сербія може націоналізувати NIS, щоб уникнути санкцій.