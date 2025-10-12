"Це поганий сигнал". У Сербії панікують через рішення Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Це поганий сигнал". У Сербії панікують через рішення Путіна

Вучич
Джерело:  Informer

Лідер Сербії Александар Вучич зізнався журналістам, що він розчарований рішенням Кремля щодо короткострокової угоди про постачання газу, яка діятиме лише до кінця року.

Головні тези:

  • Путін використовує постачання газу як інструмент для контролю над Сербією.
  • Вучич заперечує можливість націоналізації компанії NIS.

Відносини Сербії та Росії продовжують загострюватися

Вучич робив все можливе, щоб підписати трирічний контракт з "Газпромом" після зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним.

Однак у підсумку офіційна Москва запропонували газову угоду до кінця 2025 року.

Вони запропонували нам газовий контракт до Нового року, і я сказав, що це дуже невтішна новина для нас.

Александар Вучич

Александар Вучич

Президент Сербії

На переконання поплічника Путіна, зволікання Кремля безпосередньо пов'язані з санкціями США проти російської нафтопереробної компанії NIS.

Що важливо розуміти, вони набули чинності на початку жовтня після завершення терміну дії кількох тимчасових винятків.

Вучич категорично заперечує чутки про те, що Сербія може націоналізувати NIS, щоб уникнути санкцій.

Вони хочуть сказати нам, що якщо ви почнете націоналізувати NIS чи щось інше, ми можемо відключити газ 31 грудня. Це поганий сигнал для мене в усіх сенсах, — панікує президент Сербії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сербія допомагає еліті Росії отримувати легкий доступ в ЄС — як саме
Сербія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сербія відповіла на скарги Росії щодо допомоги Україні
Що відомо про новий конфлікт Росії та Сербії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Сербія готова підтримати санкції проти РФ, але є умова
Сербія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?