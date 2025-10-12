Лидер Сербии Александар Вучич признался журналистам, что он разочарован решением Кремля о краткосрочном соглашении о поставках газа, которое будет действовать только до конца года.
Главные тезисы
- Путин использует вопрос поставок газа в качестве инструмента для контроля над Сербией.
- Вучич отрицает возможность национализации компании NIS.
Отношения Сербии и России продолжают обостряться
Вучич делал все возможное, чтобы подписать трехлетний контракт с “Газпромом” после встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.
Однако в итоге официальная Москва предложила газовое соглашение до конца 2025 года.
По убеждению приспешника Путина, промедление Кремля напрямую связано с санкциями США против российской нефтеперерабатывающей компании NIS.
Что важно понимать, они вступили в силу в начале октября по истечении срока действия нескольких временных исключений.
Вучич категорически отрицает слухи о том, что Сербия может национализировать NIS во избежание санкций.
