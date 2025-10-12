"Это плохой сигнал". В Сербии паникуют из-за решения Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

"Это плохой сигнал". В Сербии паникуют из-за решения Путина

Вучич
Читати українською
Источник:  Informer

Лидер Сербии Александар Вучич признался журналистам, что он разочарован решением Кремля о краткосрочном соглашении о поставках газа, которое будет действовать только до конца года.

Главные тезисы

  • Путин использует вопрос поставок газа в качестве инструмента для контроля над Сербией.
  • Вучич отрицает возможность национализации компании NIS.

Отношения Сербии и России продолжают обостряться

Вучич делал все возможное, чтобы подписать трехлетний контракт с “Газпромом” после встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако в итоге официальная Москва предложила газовое соглашение до конца 2025 года.

Они предложили нам газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень нелестная новость для нас.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

По убеждению приспешника Путина, промедление Кремля напрямую связано с санкциями США против российской нефтеперерабатывающей компании NIS.

Что важно понимать, они вступили в силу в начале октября по истечении срока действия нескольких временных исключений.

Вучич категорически отрицает слухи о том, что Сербия может национализировать NIS во избежание санкций.

Они хотят сказать нам, что если вы начнете национализировать NIS или что-нибудь другое, мы можем отключить газ 31 декабря. Это плохой сигнал для меня во всех смыслах, — паникует президент Сербии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия помогает элите России получать легкий доступ в ЕС — как именно
Сербия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия ответила на критику России касательно помощи Украине
Что известно о новом конфликте России и Сербии
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия готова поддержать санкции против РФ, но есть условие
Сербия может изменить позицию касательно антироссийских санкций

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?