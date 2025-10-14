Трамп посилив тиск на Мерца заради допомоги Україні

Видання Kyiv Post дізналося від своїх інсайдерів, що американський лідер Дональд Трамп близький до ухвалення рішення стосовно постачання Україні крилатих ракет "Томагавк". Таким чином він також посилює тиск на канцлера ФРН Фрідріха Мерца, щоб той передав Києву німецькі ракети “Таурус”.

Трамп добивається всебічного посилення України

Журналісти звертають увагу на те, що стратегія президента США вже спровокувала певні дипломатичні прориви.

Насамперед йдеться про те, що Фрідріх Мерц підтвердив, що поговорить із Трампом про "спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні".

Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський має відвідати Трампа в Білому домі в п'ятницю в рамках поїздки, зосередженої на забезпеченні критично важливих можливостей. Поширити

За словами ще одного анонімного джерела, візит українського лідера до Білого дому буде присвячений ще й обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони Сполучених Штатів.

З коментарем з цього приводу виступив президент американського аналітичного центру Saratoga Foundation Глен Говард.

На його переконання, дискусія щодо "Томагавків" є "продуманою ескалацією з кількома цілями". Одна з них — завершення війни.