Сирський попередив про важливі зміни на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що ударні дрони розширили так звану кілл-зону на фронті — станом на сьогодні вона досягла 10 кілометрів. "Кілл-зона" (kill zone) — це термін з військової справи, що означає територію, де зосереджується вогонь із засідки з метою знищення противника. Вона створюється для досягнення переваги над ворожою технікою та особовим складом шляхом масованого вогню, який може тривати протягом короткого часу.