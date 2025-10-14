Сирський попередив про важливі зміни на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що ударні дрони розширили так звану кілл-зону на фронті — станом на сьогодні вона досягла 10 кілометрів. "Кілл-зона" (kill zone) — це термін з військової справи, що означає територію, де зосереджується вогонь із засідки з метою знищення противника. Вона створюється для досягнення переваги над ворожою технікою та особовим складом шляхом масованого вогню, який може тривати протягом короткого часу.
Головні тези:
- Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км.
- За час Добропільський операції звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км - зачищено від ДРГ ворога.
Сирський виступив з важливою заявою
За словами головкома, вкрай важливо розглядати війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров'я.
Він також офіційно підтвердив, він провів щомісячну робочу нараду з питань медичного забезпечення Збройних сил України.
Сирський заслухав "змістовну доповідь" щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони.
Що важливо розуміти, мовиться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.
