Сирський попередив про важливі зміни на фронті
Україна
Сирський попередив про важливі зміни на фронті

Олександр Сирський
Сирський виступив з важливою заявою
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що ударні дрони розширили так звану кілл-зону на фронті — станом на сьогодні вона досягла 10 кілометрів. "Кілл-зона" (kill zone) — це термін з військової справи, що означає територію, де зосереджується вогонь із засідки з метою знищення противника. Вона створюється для досягнення переваги над ворожою технікою та особовим складом шляхом масованого вогню, який може тривати протягом короткого часу. 

Головні тези:

  • Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км. 
  • За час Добропільський операції звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км - зачищено від ДРГ ворога.

Сирський виступив з важливою заявою

На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а "кілл-зона" сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами головкома, вкрай важливо розглядати війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров'я.

Він також офіційно підтвердив, він провів щомісячну робочу нараду з питань медичного забезпечення Збройних сил України.

Сирський заслухав "змістовну доповідь" щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Що важливо розуміти, мовиться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти, — заявив Сирський.

