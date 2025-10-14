"Калінінград буде знищений". Генерал Годжес публічно пригрозив Путіну

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес попередив, що вторгнення Росії в НАТО стане катастрофою для російського диктатора, адже країни Альянсу завдадуть нищівних ударів по військових базах ворога, зокрема в Калінінграді та Севастополі.
Головні тези:
- Годжес розкрив дії НАТО у разі вторгнення Росії.
- Він також визнав, що Захід обрав хибну стратегію щодо стримування Путіна.
Годжес озвучив попередження Кремлю
За словами генерала, Путіну не варто розраховувати на те, що його потенційна війна проти НАТО буде схожою на багаторічну війну проти України.
Годжес чітко дав зрозуміти: якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу.
За його словами, 11 років тому коли почалася війна, Європа, США й Канада загалом підтримували Україну.
Однак не можна ігнорувати той факт, що вони були надто залежні від Росії в постачанні нафти й газу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-