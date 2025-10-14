"Калінінград буде знищений". Генерал Годжес публічно пригрозив Путіну

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес попередив, що вторгнення Росії в НАТО стане катастрофою для російського диктатора, адже країни Альянсу завдадуть нищівних ударів по військових базах ворога, зокрема в Калінінграді та Севастополі.

Годжес озвучив попередження Кремлю

За словами генерала, Путіну не варто розраховувати на те, що його потенційна війна проти НАТО буде схожою на багаторічну війну проти України.

Годжес чітко дав зрозуміти: якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу.

Можна бути впевненим: Калінінград буде знищений у перші ж години. У перші години — Калінінграда немає; усі російські об’єкти знищені. Будь-які російські військові об’єкти в Севастополі також. Тож прямі порівняння тут недоречні. Бен Годжес Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі

За його словами, 11 років тому коли почалася війна, Європа, США й Канада загалом підтримували Україну.

Однак не можна ігнорувати той факт, що вони були надто залежні від Росії в постачанні нафти й газу.