Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что вторжение России в НАТО станет катастрофой для российского диктатора, ведь страны Альянса нанесут сокрушительные удары по военным базам врага, в частности в Калининграде и Севастополе.

Ходжес озвучил предупреждение Кремлю

По словам генерала, Путину не стоит рассчитывать на то, что его потенциальная война против НАТО будет похожа на многолетнюю войну против Украины.

Ходжес четко дал понять: если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее уничтожили бы силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса.

Можно быть уверенным: Калининград будет уничтожен в первые часы. В первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны. Бен Ходжес Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе

По его словам, 11 лет назад, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что они были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа.