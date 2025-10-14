"Калининград будет уничтожен". Генерал Ходжес публично пригрозил Путину

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что вторжение России в НАТО станет катастрофой для российского диктатора, ведь страны Альянса нанесут сокрушительные удары по военным базам врага, в частности в Калининграде и Севастополе.
Главные тезисы
- Ходжес раскрыл действия НАТО в случае вторжения России.
- Он также признал, что Запад избрал ошибочную стратегию сдерживания Путина.
Ходжес озвучил предупреждение Кремлю
По словам генерала, Путину не стоит рассчитывать на то, что его потенциальная война против НАТО будет похожа на многолетнюю войну против Украины.
Ходжес четко дал понять: если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее уничтожили бы силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса.
По его словам, 11 лет назад, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что они были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-