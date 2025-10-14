"Калининград будет уничтожен". Генерал Ходжес публично пригрозил Путину
"Калининград будет уничтожен". Генерал Ходжес публично пригрозил Путину

Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что вторжение России в НАТО станет катастрофой для российского диктатора, ведь страны Альянса нанесут сокрушительные удары по военным базам врага, в частности в Калининграде и Севастополе.

  • Ходжес раскрыл действия НАТО в случае вторжения России.
  • Он также признал, что Запад избрал ошибочную стратегию сдерживания Путина.

По словам генерала, Путину не стоит рассчитывать на то, что его потенциальная война против НАТО будет похожа на многолетнюю войну против Украины.

Ходжес четко дал понять: если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее уничтожили бы силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса.

Можно быть уверенным: Калининград будет уничтожен в первые часы. В первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны.

По его словам, 11 лет назад, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что они были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа.

Мы тогда еще в 2014 году не смогли четко дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России — у нее не было уважения к этим мерам, — признал Ходжес.

