Трамп назвал политика, способного остановить Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп назвал политика, способного остановить Путина

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп считает своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана именно политиком, который может помочь в завершении войны России против Украины и остановить российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что в Эрдогана хорошие отношения с Путиным.
  • Президент Турции много раз подтверждал, что готов посодействовать завершению войны.

Эрдоган может сыграть ключевую роль

Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины.

Эрдоган может, — утвердительно ответил глава Белого дома.

Он обратил внимание, что именно турецкого лидера уважает Россия.

Его уважает Путин. И он мой друг, — добавил Дональд Трамп.

По словам президента США, он ладит только с сильными, а не со слабыми.

Он также убежден, что Эрдоган и к нему относится хорошо.

Знаете, когда в НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не терпел неудачу в том, чтобы решить их сразу же.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, еще летом 2025 года Реджеп Тайип Эрдоган питал надежду, что в ближайшее время будут организованы мирные переговоры между официальными Киевом и Москвой, результатом которых станет завершение войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин проигрывает войну". Аналитик указал на переломный момент
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил точную дату встречи с Зеленским
The White House
Трамп готовится к встрече с Зеленским
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 500 единиц вооружения и военной техники армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?