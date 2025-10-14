Трамп назвал политика, способного остановить Путина

Американский лидер Дональд Трамп считает своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана именно политиком, который может помочь в завершении войны России против Украины и остановить российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что в Эрдогана хорошие отношения с Путиным.
- Президент Турции много раз подтверждал, что готов посодействовать завершению войны.
Эрдоган может сыграть ключевую роль
Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины.
Он обратил внимание, что именно турецкого лидера уважает Россия.
По словам президента США, он ладит только с сильными, а не со слабыми.
Он также убежден, что Эрдоган и к нему относится хорошо.
Что важно понимать, еще летом 2025 года Реджеп Тайип Эрдоган питал надежду, что в ближайшее время будут организованы мирные переговоры между официальными Киевом и Москвой, результатом которых станет завершение войны.
