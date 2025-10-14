Американский лидер Дональд Трамп считает своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана именно политиком, который может помочь в завершении войны России против Украины и остановить российского диктатора Владимира Путина.

Эрдоган может сыграть ключевую роль

Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины.

Эрдоган может, — утвердительно ответил глава Белого дома. Поделиться

Он обратил внимание, что именно турецкого лидера уважает Россия.

Его уважает Путин. И он мой друг, — добавил Дональд Трамп. Поделиться

По словам президента США, он ладит только с сильными, а не со слабыми.

Он также убежден, что Эрдоган и к нему относится хорошо.

Знаете, когда в НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не терпел неудачу в том, чтобы решить их сразу же. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, еще летом 2025 года Реджеп Тайип Эрдоган питал надежду, что в ближайшее время будут организованы мирные переговоры между официальными Киевом и Москвой, результатом которых станет завершение войны.