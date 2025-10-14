Трамп объявил точную дату встречи с Зеленским
Трамп объявил точную дату встречи с Зеленским

The White House
Трамп готовится к встрече с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится прямо в Белом доме.

Главные тезисы

  • Сотрудничество между Зеленским и Трампом продолжает усиливаться.
  • Главная цель – давление на Путина и завершение войны РФ против Украины.

Трамп готовится к встрече с Зеленским

Недавно украинский лидер сообщил, что отправится в Вашингтон 17 октября по приглашению американского коллеги Дональда Трампа.

По словам Зеленского, украинская команда уже улетела в США. В ее состав вошли:

  • глава Кабмина Юлия Свириденко,

  • глава Офиса Андрей Ермак,

  • глава Совета Национальной Безопасности и обороны Россия Рустем Умеров,

  • некоторые представители нашего дипломатического сектора.

Будет несколько встреч. Я думаю, нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также официально подтвердил, что ключевые темы во время визита в США — ПВО и возможности Украины наносить в дальнобойные удары, чтобы усилить давление на диктатора Путина.

На фоне последних новостей американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, 17 октября.

Я думаю, что да. Да, — подчеркнул американский лидер.

Президент США после короткого ответа на этот вопрос поблагодарил журналистов и попрощался с прессой.

