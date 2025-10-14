Трамп объявил точную дату встречи с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится прямо в Белом доме.
Главные тезисы
- Сотрудничество между Зеленским и Трампом продолжает усиливаться.
- Главная цель – давление на Путина и завершение войны РФ против Украины.
Трамп готовится к встрече с Зеленским
Недавно украинский лидер сообщил, что отправится в Вашингтон 17 октября по приглашению американского коллеги Дональда Трампа.
По словам Зеленского, украинская команда уже улетела в США. В ее состав вошли:
глава Кабмина Юлия Свириденко,
глава Офиса Андрей Ермак,
глава Совета Национальной Безопасности и обороны Россия Рустем Умеров,
некоторые представители нашего дипломатического сектора.
Глава государства также официально подтвердил, что ключевые темы во время визита в США — ПВО и возможности Украины наносить в дальнобойные удары, чтобы усилить давление на диктатора Путина.
На фоне последних новостей американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, 17 октября.
Президент США после короткого ответа на этот вопрос поблагодарил журналистов и попрощался с прессой.
