OSINT-аналитик Jompy внимательно проанализировал спутниковые снимки и открытые данные, указывающие на то, что страна-агрессорка Россия потеряла во время войны РФ против Украины более половины запасов бронетехники и артиллерии.

Потери армии РФ постоянно растут

Jompy обращает внимание на то, что для полномасштабного вторжения страна-агрессорка восстановила 4799 танков из 7342 довоенных, оставив на складах лишь 19% от довоенного количества машин.

С баз хранения снято:

Т-90 — 112 из 112 довоенных единиц;

Т-80У/УД — 111 из 193;

Т-72 "Урал"/А — 582 из 1 142;

Т-64 — 110 из 752;

Т-54/55 — 176 из 313.

Не лучшая ситуация сложилась и с боевыми машинами пехоты: из довоенных 7121 БМП-1/2/3 на базах хранения россияне восстановили лишь 16% от начальных остатков.

Артиллерия РФ также серьезно пострадала: из довоенных 23 602 единиц (включая минометы и зенитную артиллерию) на базах осталось около 39%: восстановлено 14 486 единиц.

Среди реактивных систем залпового огня мобилизовано:

БМ-30 "Смерч" — 29 из 43 единиц;

БМ-22 "Ураган" — 234 из 472;

БМ-21 "Град" — 1 027 из 1 068.

Что также важно понимать, на складах страны-агрессорки осталось лишь 18% реактивной артиллерии от довоенного уровня в 1583 системы.