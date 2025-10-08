Украина уничтожила более 50% запасов бронетехники и артиллерии РФ

OSINT-аналитик Jompy внимательно проанализировал спутниковые снимки и открытые данные, указывающие на то, что страна-агрессорка Россия потеряла во время войны РФ против Украины более половины запасов бронетехники и артиллерии.
Главные тезисы
- В российской армии, вероятно, заканчиваются танки Т-72.
- Армия РФ терпит колоссальные потери боевых машин разных типов.
Потери армии РФ постоянно растут
Jompy обращает внимание на то, что для полномасштабного вторжения страна-агрессорка восстановила 4799 танков из 7342 довоенных, оставив на складах лишь 19% от довоенного количества машин.
С баз хранения снято:
Т-90 — 112 из 112 довоенных единиц;
Т-80У/УД — 111 из 193;
Т-72 "Урал"/А — 582 из 1 142;
Т-64 — 110 из 752;
Т-54/55 — 176 из 313.
Не лучшая ситуация сложилась и с боевыми машинами пехоты: из довоенных 7121 БМП-1/2/3 на базах хранения россияне восстановили лишь 16% от начальных остатков.
Артиллерия РФ также серьезно пострадала: из довоенных 23 602 единиц (включая минометы и зенитную артиллерию) на базах осталось около 39%: восстановлено 14 486 единиц.
Среди реактивных систем залпового огня мобилизовано:
БМ-30 "Смерч" — 29 из 43 единиц;
БМ-22 "Ураган" — 234 из 472;
БМ-21 "Град" — 1 027 из 1 068.
Что также важно понимать, на складах страны-агрессорки осталось лишь 18% реактивной артиллерии от довоенного уровня в 1583 системы.
