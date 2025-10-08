ВСУ отрезали армию РФ от снабжения в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отрезали армию РФ от снабжения в Сумской области

Что известно о новых успехах ВСУ в Сумской области
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны располагает данными о том, что в Сумской области Силы обороны Украины с помощью своих дронов перекрыли российским подразделениям наземные линии связи и пути снабжения, в том числе воды.

Главные тезисы

  • Вражеское военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта.
  • Они ничего не делают для вывоза раненых и убитых с поля боя.

Что известно о новых успехах ВСУ в Сумской области

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики на этом участке фронта продолжили наступательные операции, однако продвинуться вперед все же не смогли.

Важным фактором в развитии боевых действий явилось перекрытие украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения.

На этом фоне Северная группировка войск, удерживающая позиции в Юнаковке, не получает воды уже 8 дней, поэтому россияне собирают дождевую воду.

Институт изучения войны обращает внимание на то, что военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта.

Они находятся в тыловых штабах в 20 км от линии столкновения и отказываются вывозить раненых и убитых.

Также указано, что российские оккупанты не останавливают свое наступление на севере Харьковской области и на направлении Большого Бурлука, однако и здесь не имеют никаких успехов.

На Купянском направлении российские войска продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для продвижения, а для форсирования реки Оскол они используют канаты и надувные лодки.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это безумие". Трамп удивил новым заявлением о войне РФ против Украины
Трамп признал, что переоценил свои возможности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский публично раскрыл одну из тайн Путина
Владимир Зеленский
Зеленский озвучил Европе четкое предупреждение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Смертоносное оружие". Украина готовится к поставке Tomahawk
Украина все же получит Tomahawk

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?