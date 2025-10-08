ВСУ отрезали армию РФ от снабжения в Сумской области

Американский Институт изучения войны располагает данными о том, что в Сумской области Силы обороны Украины с помощью своих дронов перекрыли российским подразделениям наземные линии связи и пути снабжения, в том числе воды.
Главные тезисы
- Вражеское военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта.
- Они ничего не делают для вывоза раненых и убитых с поля боя.
Что известно о новых успехах ВСУ в Сумской области
Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики на этом участке фронта продолжили наступательные операции, однако продвинуться вперед все же не смогли.
Важным фактором в развитии боевых действий явилось перекрытие украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения.
На этом фоне Северная группировка войск, удерживающая позиции в Юнаковке, не получает воды уже 8 дней, поэтому россияне собирают дождевую воду.
Институт изучения войны обращает внимание на то, что военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта.
Также указано, что российские оккупанты не останавливают свое наступление на севере Харьковской области и на направлении Большого Бурлука, однако и здесь не имеют никаких успехов.
