"Это безумие". Трамп удивил новым заявлением о войне РФ против Украины

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что завершить захватническую войну России против Украины оказалось сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Дональд Трамп считает российско-украинскую войну "безумием".
- Несмотря на это, он не оставляет попыток добиться ее завершения.
Трамп признал, что переоценил свои возможности
Своими размышлениями глава Белого дома поделился во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.
Дональд Трамп в очередной раз похвастался, заключив "семь замечательных соглашений", а также предложил мирный план по Газе.
Вернувшись к теме российско-украинской войны, он напомнил свои предварительные заявления о большом количестве погибших и назвал эту ситуацию "безумием".
Что важно понимать, 2 недели назад Дональд Трампа неожиданно оптимистично оценил шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно-признанных границ.
Более того, он намекнул, что ВСУ могли бы "пойти дальше" — то есть захватить российскую территорию.
