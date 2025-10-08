"Это безумие". Трамп удивил новым заявлением о войне РФ против Украины

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что завершить захватническую войну России против Украины оказалось сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Трамп признал, что переоценил свои возможности

Своими размышлениями глава Белого дома поделился во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Дональд Трамп в очередной раз похвастался, заключив "семь замечательных соглашений", а также предложил мирный план по Газе.

Вернувшись к теме российско-украинской войны, он напомнил свои предварительные заявления о большом количестве погибших и назвал эту ситуацию "безумием".

Я думал, что это будет одна из самых легких проблем, и я очень хорошо общался с Путиным… Я очень разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это, возможно, труднее, чем на Ближнем Востоке. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, 2 недели назад Дональд Трампа неожиданно оптимистично оценил шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно-признанных границ.