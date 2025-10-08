"Это безумие". Трамп удивил новым заявлением о войне РФ против Украины
"Это безумие". Трамп удивил новым заявлением о войне РФ против Украины

Трамп признал, что переоценил свои возможности
Read in English
Читати українською
Источник:  Associated Press

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что завершить захватническую войну России против Украины оказалось сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп считает российско-украинскую войну "безумием".
  • Несмотря на это, он не оставляет попыток добиться ее завершения.

Трамп признал, что переоценил свои возможности

Своими размышлениями глава Белого дома поделился во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Дональд Трамп в очередной раз похвастался, заключив "семь замечательных соглашений", а также предложил мирный план по Газе.

Вернувшись к теме российско-украинской войны, он напомнил свои предварительные заявления о большом количестве погибших и назвал эту ситуацию "безумием".

Я думал, что это будет одна из самых легких проблем, и я очень хорошо общался с Путиным… Я очень разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это, возможно, труднее, чем на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, 2 недели назад Дональд Трампа неожиданно оптимистично оценил шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно-признанных границ.

Более того, он намекнул, что ВСУ могли бы "пойти дальше" — то есть захватить российскую территорию.

