"Це божевілля". Трамп здивував новою заявою щодо війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це божевілля". Трамп здивував новою заявою щодо війни РФ проти України

Трамп
Read in English
Джерело:  Associated Press

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що завершити загарбницьку війну Росії проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Дональд Трамп вважає російсько-українську війни “божевіллям”.
  • Попри це, він не полишає спроб, щоб добитися її завершення.

Трамп визнав, що переоцінив свої можливості

Своїми роздумами глава Білого дому поділився під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Дональд Трамп вкотре похизувався, що уклав "сім чудових угод", а також запропонував мирний план щодо Гази.

Повернувшись до теми російсько-української війни він нагадав свої попередні заяви про велику кількість загиблих і назвав цю ситуацію "божевіллям".

Я думав, що це буде одна з найлегших проблем, і я дуже добре ладнаю з Путіним… Я дуже розчарований в ньому, тому що я думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, важче, ніж на Близькому Сході.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, 2 тижні тому Дональд Трампа неочікувано оптимістично оцінив шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Ба більше, він натякнув, що ЗСУ могли б “піти далі” — тобто захопити російську територію.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вже розпочала "класичну війну" проти Європи — дипломат
Клімкін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"На Європу чекає день Перл-Гарбора". Що насправді замислив Путін
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?