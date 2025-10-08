"Це божевілля". Трамп здивував новою заявою щодо війни РФ проти України

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що завершити загарбницьку війну Росії проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.
Головні тези:
- Дональд Трамп вважає російсько-українську війни “божевіллям”.
- Попри це, він не полишає спроб, щоб добитися її завершення.
Трамп визнав, що переоцінив свої можливості
Своїми роздумами глава Білого дому поділився під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
Дональд Трамп вкотре похизувався, що уклав "сім чудових угод", а також запропонував мирний план щодо Гази.
Повернувшись до теми російсько-української війни він нагадав свої попередні заяви про велику кількість загиблих і назвав цю ситуацію "божевіллям".
Що важливо розуміти, 2 тижні тому Дональд Трампа неочікувано оптимістично оцінив шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
Ба більше, він натякнув, що ЗСУ могли б “піти далі” — тобто захопити російську територію.
