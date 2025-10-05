"На Європу чекає день Перл-Гарбора". Що насправді замислив Путін

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звернувся до Європи та світу з важливим попередженням. На його переконання, гібридна війна диктатора Володимира Путіна та бездіяльність НАТО наближають початок Третьої світової війни.

Ландсбергіс закликав світ не ігнорувати дії Путіна

Дипломат звернув увагу на те, що Європа допускає дедалі більшу ескалацію, оскільки досі не наважилася дати відсіч Росії.

Якщо так триватиме й надалі, на Європу чекає день Перл-Гарбора, коли ескалацію буде настільки неможливо ігнорувати, що вона призведе до пробудження Заходу, — попередив ексглава МЗС Литви. Поширити

На тлі останніх подій Ландсбергіс озвучив прогноз, що наступні провокації можуть призвести до активізації статті 5 Статуту НАТО.

А це фактично означатиме, що "буде вже надто пізно" — почнеться війна Альянсу з Росією.

У 2022 році я стверджував, що НАТО мало відреагувати, але ось ми знову тут. У наявності явна ескалація, а ми все одно нічого не робимо, — публічно поскаржився дипломат. Поширити

Дедалі часто лунають припущення, що вторгнення російський дронів в Європу — це перевірку рішучості НАТО та пошук його "червоних ліній".

Ландсбергіс також схиляється до цієї думки, тому прогнозує подальшу ескалацію: