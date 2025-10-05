"На Європу чекає день Перл-Гарбора". Що насправді замислив Путін

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звернувся до Європи та світу з важливим попередженням. На його переконання, гібридна війна диктатора Володимира Путіна та бездіяльність НАТО наближають початок Третьої світової війни.
Головні тези:
- НАТО може не відслідкувати момент, коли перейде до війни з РФ.
- Путін намагається зрозуміти, де проходять “червоні лінії” Альянсу.
Ландсбергіс закликав світ не ігнорувати дії Путіна
Дипломат звернув увагу на те, що Європа допускає дедалі більшу ескалацію, оскільки досі не наважилася дати відсіч Росії.
На тлі останніх подій Ландсбергіс озвучив прогноз, що наступні провокації можуть призвести до активізації статті 5 Статуту НАТО.
А це фактично означатиме, що "буде вже надто пізно" — почнеться війна Альянсу з Росією.
Дедалі часто лунають припущення, що вторгнення російський дронів в Європу — це перевірку рішучості НАТО та пошук його "червоних ліній".
Ландсбергіс також схиляється до цієї думки, тому прогнозує подальшу ескалацію:
