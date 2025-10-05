"На Європу чекає день Перл-Гарбора". Що насправді замислив Путін
"На Європу чекає день Перл-Гарбора". Що насправді замислив Путін

Путін
Джерело:  The Telegraph

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звернувся до Європи та світу з важливим попередженням. На його переконання, гібридна війна диктатора Володимира Путіна та бездіяльність НАТО наближають початок Третьої світової війни. 

Головні тези:

  • НАТО може не відслідкувати момент, коли перейде до війни з РФ.
  • Путін намагається зрозуміти, де проходять “червоні лінії” Альянсу.

Ландсбергіс закликав світ не ігнорувати дії Путіна

Дипломат звернув увагу на те, що Європа допускає дедалі більшу ескалацію, оскільки досі не наважилася дати відсіч Росії.

Якщо так триватиме й надалі, на Європу чекає день Перл-Гарбора, коли ескалацію буде настільки неможливо ігнорувати, що вона призведе до пробудження Заходу, — попередив ексглава МЗС Литви.

На тлі останніх подій Ландсбергіс озвучив прогноз, що наступні провокації можуть призвести до активізації статті 5 Статуту НАТО.

А це фактично означатиме, що "буде вже надто пізно" — почнеться війна Альянсу з Росією.

У 2022 році я стверджував, що НАТО мало відреагувати, але ось ми знову тут. У наявності явна ескалація, а ми все одно нічого не робимо, — публічно поскаржився дипломат.

Дедалі часто лунають припущення, що вторгнення російський дронів в Європу — це перевірку рішучості НАТО та пошук його "червоних ліній".

Ландсбергіс також схиляється до цієї думки, тому прогнозує подальшу ескалацію:

Тепер Путін розуміє, що 20 безпілотників, які залетіли в Польщу, підпадають під статтю 4, а 12 хвилин у повітряному просторі Естонії — все ще не під статтю 5. Він продовжуватиме просувати цю лінію.

