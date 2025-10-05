Європа має унікальну зброю проти дронів РФ — вона в 16 тисяч разів дешевша за винищувач

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, у Швеції створили нову систему ППО — THE KREUGER100 — для знищення російських безпілотників, що тероризують повітряний простір Європи. Що важливо розуміти, ця новинка в 16 000 разів дешевша за винищувач.

Мініракети будуть захищати Європу від російських дронів

Згідно з даними журналістів, йдеться про недорогу мініракету-перехоплювач THE KREUGER100, над створенням якої активно працювала компанія Nordic Air Defence (NAD).

Наразі відомо, що вона використовує "кінетичну силу" для знищення ворожих безпілотників.

Завдяки інфрачервоним датчикам Kreuger вистежує ціль і збиває її в небі на високій швидкості.

Саме це робить перехоплювач набагато безпечнішим для використання над цивільними районами.

Механізм дії новинки також пояснив Карл Розандер — генеральний директор NAD:

У перехоплювача немає боєголовок або вибухівки, він збиває дрон, рухаючись на високій швидкості. Це означає, що поліція може використовувати його в цивільних умовах. Поширити

На переконання Розандера, "це було б ідеальним рішенням для ситуації в Данії", адже новинка дасть можливість обійтися без запуску дорогих ракет та унеможливить падіння уламків на цивільну інфраструктуру.