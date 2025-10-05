Європа має унікальну зброю проти дронів РФ — вона в 16 тисяч разів дешевша за винищувач

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, у Швеції створили нову систему ППО — THE KREUGER100 — для знищення російських безпілотників, що тероризують повітряний простір Європи. Що важливо розуміти, ця новинка в 16 000 разів дешевша за винищувач.
Головні тези:
- THE KREUGER100 використовує кінетичну силу для перехоплення ворожих цілей.
- Мініракети можна запускати різними способами: з ручної гармати, пристрою, схожого на гвинтівку, пускових ящиків зі снарядами або з бортових систем.
Мініракети будуть захищати Європу від російських дронів
Згідно з даними журналістів, йдеться про недорогу мініракету-перехоплювач THE KREUGER100, над створенням якої активно працювала компанія Nordic Air Defence (NAD).
Наразі відомо, що вона використовує "кінетичну силу" для знищення ворожих безпілотників.
Завдяки інфрачервоним датчикам Kreuger вистежує ціль і збиває її в небі на високій швидкості.
Саме це робить перехоплювач набагато безпечнішим для використання над цивільними районами.
Механізм дії новинки також пояснив Карл Розандер — генеральний директор NAD:
На переконання Розандера, "це було б ідеальним рішенням для ситуації в Данії", адже новинка дасть можливість обійтися без запуску дорогих ракет та унеможливить падіння уламків на цивільну інфраструктуру.
Що важливо розуміти, ключова перевага системи Kreuger полягає в тому, що її передбачувана вартість становить лише 5000 доларів, що набагато менше за ціну винищувачів НАТО F-15 і F-35, які використовувалися для знищення російських дронів над Польщею.
