ППО знешкодила 73 дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 73 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 3 та 4 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Головні тези:

  •  У повітряному просторі досі знаходяться кілька ворожих БпЛА.
  • Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака російських загарбників почалася ще о 18:00 3 жовтня.

Цього разу дрони та ракети летіли з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, а також з Ростовської та Воронезької областей — РФ.

Ворожі цілі знищували авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Що важливо розуміти, атака триває досі, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна зупинила 38% потужностей російських НПЗ
Україна занурює Росію у хаос
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає один з найбільших НПЗ після атаки дронів — відео
Горить ще один російський НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 6 районів зосередження російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?