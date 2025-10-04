ППО знешкодила 73 дрони під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 3 та 4 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака російських загарбників почалася ще о 18:00 3 жовтня.

Цього разу дрони та ракети летіли з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, а також з Ростовської та Воронезької областей — РФ.

Ворожі цілі знищували авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Що важливо розуміти, атака триває досі, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.