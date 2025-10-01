Україна зупинила 38% потужностей російських НПЗ

Велика нафтова криза, яка охопила майже всю Росію, досягла небачених раніше масштабів. Потужні щоденні атаки України призвели до того, що вдалося зупинити 38% потужностей ворожих НПЗ. Такого ніколи не було раніше в історії країни-агресорки.
Головні тези:
- Виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн.
- Його дефіцит на російському ринку сягнув 20% від споживання.
Україна занурює Росію у хаос
Російські прокремлівські ЗМІ не приховують, що 28 вересня на НПЗ в країні-агресорці простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти.
Що важливо розуміти, йдеться про 338 тисяч тонн на добу.
Аналітики звертають увагу на те, що сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину і дизпалива, впав на 6% в серпні і ще на 18% у вересні.
Окрім того, наголошується, що 70% простоїв — це наслідки атак українських дронів.
Станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-