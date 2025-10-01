Україна зупинила 38% потужностей російських НПЗ
Україна зупинила 38% потужностей російських НПЗ

Україна занурює Росію у хаос
Read in English
Джерело:  online.ua

Велика нафтова криза, яка охопила майже всю Росію, досягла небачених раніше масштабів. Потужні щоденні атаки України призвели до того, що вдалося зупинити 38% потужностей ворожих НПЗ. Такого ніколи не було раніше в історії країни-агресорки.

Головні тези:

  •  Виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн.
  • Його дефіцит на російському ринку сягнув 20% від споживання.

Україна занурює Росію у хаос

Російські прокремлівські ЗМІ не приховують, що 28 вересня на НПЗ в країні-агресорці простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти.

Що важливо розуміти, йдеться про 338 тисяч тонн на добу.

Аналітики звертають увагу на те, що сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину і дизпалива, впав на 6% в серпні і ще на 18% у вересні.

Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним: він перевищив рекорд серпня (23%, 206 тисяч тонн на добу), а також попередні рекорди травня-2022 (196 тисяч тонн на добу) і травня-2020 (164 тисячі тонн на добу).

Окрім того, наголошується, що 70% простоїв — це наслідки атак українських дронів.

Станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу.

У вересні ще чотири російські НПЗ зупинили випуск після атак українських БПЛА. Серед них — "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснефти", що входить до топ-5 найбільших.

