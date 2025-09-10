Наслідки дронових атак. Паливна криза охопила 20 регіонів Росії

Паливна криза в Росії, яка почалася після атак українських дронів на нафтопереробні заводи, поширилася на 20 регіонів і деякі окуповані РФ території України.
Головні тези:
- Українські дрони спричинили паливну кризу в Росії, яка охопила 20 регіонів та деякі окуповані території України.
- Дефіцит бензину спостерігався в численних регіонах, що вже призвело до закриття незалежних АЗС та зростання цін на паливо.
- Уряд Росії вживає заходів для стабілізації ситуації, у тому числі запуск резервних потужностей та регулювання перевезення палива.
Атаки дронів спричинили паливну кризу у РФ: що відомо
Зазначається, що наприкінці серпня дефіцит бензину спостерігався в Забайкаллі, Примор'ї, на Курилах і в тимчасово окупованому Криму, у вересні з ним зіткнулися в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновський, Пензенській, Ростовській і Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані.
Крім того, за даними Незалежного паливного союзу (НПС), перебої з поставками фіксуються в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області і на Чукотці.
За словами президента НПС Павла Баженова, перебої з постачанням 92-го і 95-го бензинів вже призвели до закриття ряду незалежних АЗС у регіонах. Членка Російського паливного союзу Катерина Савкіна сказала, що «вже кілька тижнів низка АЗС не можуть отримати відвантаження з нафтопереробних заводів».
Російський уряд доручив нафтовим компаніям запустити резервні потужності, скоригувати програму планових ремонтів заводів, а також став у ручному режимі регулювати перевезення палива залізницею. Також для стабілізації ситуації на два місяці було продовжено заборону на експорт палива.
Загалом у результаті атак українських дронів на НПЗ в серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, або 1,1 млн барелів на добу.
Низка великих заводів повністю зупиняла виробництво — Новокуйбишевський НПЗ, Саратовський, Волгоградський і Сизранський. Загальний простій потужностей НПЗ в серпні досяг 6,4 млн тонн, що стало історичним рекордом. У вересні частково зупинив роботу Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% всієї нафтопереробки у країні.
