Наслідки дронових атак. Паливна криза охопила 20 регіонів Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Наслідки дронових атак. Паливна криза охопила 20 регіонів Росії

Новатек
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Паливна криза в Росії, яка почалася після атак українських дронів на нафтопереробні заводи, поширилася на 20 регіонів і деякі окуповані РФ території України.

Головні тези:

  • Українські дрони спричинили паливну кризу в Росії, яка охопила 20 регіонів та деякі окуповані території України.
  • Дефіцит бензину спостерігався в численних регіонах, що вже призвело до закриття незалежних АЗС та зростання цін на паливо.
  • Уряд Росії вживає заходів для стабілізації ситуації, у тому числі запуск резервних потужностей та регулювання перевезення палива.

Атаки дронів спричинили паливну кризу у РФ: що відомо

Зазначається, що наприкінці серпня дефіцит бензину спостерігався в Забайкаллі, Примор'ї, на Курилах і в тимчасово окупованому Криму, у вересні з ним зіткнулися в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновський, Пензенській, Ростовській і Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані.

Крім того, за даними Незалежного паливного союзу (НПС), перебої з поставками фіксуються в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області і на Чукотці.

За словами президента НПС Павла Баженова, перебої з постачанням 92-го і 95-го бензинів вже призвели до закриття ряду незалежних АЗС у регіонах. Членка Російського паливного союзу Катерина Савкіна сказала, що «вже кілька тижнів низка АЗС не можуть отримати відвантаження з нафтопереробних заводів».

Зупинка НПЗ призвела до зростання біржових цін на бензин. З початку року вони підскочили на 40-50%, а в серпні побили історичні рекорди — 72,6 тис руб за тонну АІ-92 і 82,2 тис руб за тонну АІ-95. Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 9 вересня АІ-92 торгувався по 71,8 тис руб за тонну, а АІ-95 — по 79 тис руб.

Російський уряд доручив нафтовим компаніям запустити резервні потужності, скоригувати програму планових ремонтів заводів, а також став у ручному режимі регулювати перевезення палива залізницею. Також для стабілізації ситуації на два місяці було продовжено заборону на експорт палива.

Загалом у результаті атак українських дронів на НПЗ в серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, або 1,1 млн барелів на добу.

Низка великих заводів повністю зупиняла виробництво — Новокуйбишевський НПЗ, Саратовський, Волгоградський і Сизранський. Загальний простій потужностей НПЗ в серпні досяг 6,4 млн тонн, що стало історичним рекордом. У вересні частково зупинив роботу Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% всієї нафтопереробки у країні.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Серпнева бавовна". Сили безпілотних систем звітували про ураження НПЗ Росії — відео
Сили безпілотних систем
НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила Ільський НПЗ і місця дислокації армії РФ — фото та відео
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи українських воїнів - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знищила головну установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ
ССО
Що відомо про новий успіх українських воїнів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?