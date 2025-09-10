Последствия дроновых атак. Топливный кризис охватил 20 регионов России
Категория
Экономика
Дата публикации

Последствия дроновых атак. Топливный кризис охватил 20 регионов России

Новатэк
Читати українською
Источник:  Укринформ

Топливный кризис в России, разразившийся после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, распространился на 20 регионов и некоторые оккупированные РФ территории Украины.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, вызвав топливный кризис в 20 регионах и на оккупированных территориях Украины.
  • Дефицит бензина привел к закрытию независимых АЗС и росту цен на топливо во многих российских регионах.
  • Правительство России предпринимает меры по стабилизации ситуации, включая запуск резервных мощностей и регулирование перевозки топлива.

Атаки дронов вызвали топливный кризис в РФ: что известно

Отмечается, что в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, Курилах и во временно оккупированном Крыму, в сентябре с ним столкнулись в Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.

Кроме того, по данным Независимого топливного союза (НПС), перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и Чукотке.

По словам президента НПС Павла Баженова, перебои со снабжением 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС в регионах. Член Российского топливного союза Екатерина Савкина сказала, что «уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов».

Остановка НПЗ привела к росту биржевых цен на бензин. С начала года они подскочили на 40-50%, а в августе побили исторические рекорды — 72,6 тыс. рублей за тонну АИ-92 и 82,2 тыс. рублей за тонну АИ-95. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 9 сентября АИ-92 торговался по 71,8 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — по 79 тыс. рублей.

Российское правительство поручило нефтяным компаниям запустить резервные мощности, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге. Также для стабилизации ситуации на два месяца был продлен запрет на экспорт топлива.

В результате атак украинских дронов на НПЗ в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Ряд крупных заводов полностью останавливал производство — Новокуйбышевский НПЗ, Саратовский, Волгоградский и Сызранский. Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 млн. тонн, что стало историческим рекордом. В сентябре частично остановил работу Рязанский НПЗ, обеспечивающий около 5% всей нефтепереработки в стране.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Августовская бавовна". Силы беспилотных систем отчитались о поражении НПЗ России — видео
Силы беспилотных систем
НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила Ильский НПЗ и места дислокации армии РФ — фото и видео
Генштаб ВСУ
Новые успехи украинских воинов - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина уничтожила главную установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ
ССО
Что известно о новом успехе украинских воинов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?