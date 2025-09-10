Последствия дроновых атак. Топливный кризис охватил 20 регионов России

Топливный кризис в России, разразившийся после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, распространился на 20 регионов и некоторые оккупированные РФ территории Украины.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, вызвав топливный кризис в 20 регионах и на оккупированных территориях Украины.
- Дефицит бензина привел к закрытию независимых АЗС и росту цен на топливо во многих российских регионах.
- Правительство России предпринимает меры по стабилизации ситуации, включая запуск резервных мощностей и регулирование перевозки топлива.
Атаки дронов вызвали топливный кризис в РФ: что известно
Отмечается, что в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, Курилах и во временно оккупированном Крыму, в сентябре с ним столкнулись в Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.
Кроме того, по данным Независимого топливного союза (НПС), перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и Чукотке.
По словам президента НПС Павла Баженова, перебои со снабжением 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС в регионах. Член Российского топливного союза Екатерина Савкина сказала, что «уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов».
Российское правительство поручило нефтяным компаниям запустить резервные мощности, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге. Также для стабилизации ситуации на два месяца был продлен запрет на экспорт топлива.
В результате атак украинских дронов на НПЗ в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки.
Ряд крупных заводов полностью останавливал производство — Новокуйбышевский НПЗ, Саратовский, Волгоградский и Сызранский. Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 млн. тонн, что стало историческим рекордом. В сентябре частично остановил работу Рязанский НПЗ, обеспечивающий около 5% всей нефтепереработки в стране.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-