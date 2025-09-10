Последствия дроновых атак. Топливный кризис охватил 20 регионов России

Топливный кризис в России, разразившийся после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, распространился на 20 регионов и некоторые оккупированные РФ территории Украины.

Атаки дронов вызвали топливный кризис в РФ: что известно

Отмечается, что в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, Курилах и во временно оккупированном Крыму, в сентябре с ним столкнулись в Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.

Кроме того, по данным Независимого топливного союза (НПС), перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и Чукотке.

По словам президента НПС Павла Баженова, перебои со снабжением 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС в регионах. Член Российского топливного союза Екатерина Савкина сказала, что «уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов».

Остановка НПЗ привела к росту биржевых цен на бензин. С начала года они подскочили на 40-50%, а в августе побили исторические рекорды — 72,6 тыс. рублей за тонну АИ-92 и 82,2 тыс. рублей за тонну АИ-95. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 9 сентября АИ-92 торговался по 71,8 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — по 79 тыс. рублей. Поделиться

Российское правительство поручило нефтяным компаниям запустить резервные мощности, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге. Также для стабилизации ситуации на два месяца был продлен запрет на экспорт топлива.

В результате атак украинских дронов на НПЗ в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Ряд крупных заводов полностью останавливал производство — Новокуйбышевский НПЗ, Саратовский, Волгоградский и Сызранский. Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 млн. тонн, что стало историческим рекордом. В сентябре частично остановил работу Рязанский НПЗ, обеспечивающий около 5% всей нефтепереработки в стране.