Украина уничтожила главную установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ

7 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с российским движением сопротивления "Черная искра" смогли ликвидировать ключевую установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ, который находится в Краснодарском крае России.

Что известно о новом успехе украинских воинов

Как сообщают воины ССО, они провели операцию ночью 7 сентября во взаимодействии с очагом сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра".

В этот раз под удары попало стратегическое нефтеперерабатывающее предприятие — Ильский НПЗ им. А.А. Шамара.

Что важно понимать, около 2 часов была уничтожена установка ЕЛОУ-AT-6 — речь идет о главном узле, обеспечивающем работу всего завода.

Речь идет о комплексе первичной переработки нефти мощностью до 6 млн. тонн сырой нефти в год, который осуществляет обезвоживание, обессоливание и последующую разгонку на фракции для производства бензина, дизельного горючего и других нефтепродуктов. Поделиться

В ССО публично предупредили, что страна-агрессорка Россия "неизбежно и дальше будет нести потери за свою агрессию".

На этом фоне украинские воины пообещали российским захватчикам новые нестандартные сюрпризы.

Что важно понимать, Ильский НПЗ — одна из ключевых перерабатывающих площадок в Краснодарском крае.