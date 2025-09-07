Украина уничтожила главную установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина уничтожила главную установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ

ССО
Что известно о новом успехе украинских воинов
Read in English
Читати українською

7 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с российским движением сопротивления "Черная искра" смогли ликвидировать ключевую установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ, который находится в Краснодарском крае России.

Главные тезисы

  • Уничтожение установки ЕЛОУ-AT-6, обрабатывавшей до 6 млн тонн сырой нефти в год, может временно снизить производственные возможности завода в России.
  • ССО обещают стране-агрессорке новые неожиданные сюрпризы.

Что известно о новом успехе украинских воинов

Как сообщают воины ССО, они провели операцию ночью 7 сентября во взаимодействии с очагом сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра".

В этот раз под удары попало стратегическое нефтеперерабатывающее предприятие — Ильский НПЗ им. А.А. Шамара.

Что важно понимать, около 2 часов была уничтожена установка ЕЛОУ-AT-6 — речь идет о главном узле, обеспечивающем работу всего завода.

Речь идет о комплексе первичной переработки нефти мощностью до 6 млн. тонн сырой нефти в год, который осуществляет обезвоживание, обессоливание и последующую разгонку на фракции для производства бензина, дизельного горючего и других нефтепродуктов.

В ССО публично предупредили, что страна-агрессорка Россия "неизбежно и дальше будет нести потери за свою агрессию".

На этом фоне украинские воины пообещали российским захватчикам новые нестандартные сюрпризы.

Что важно понимать, Ильский НПЗ — одна из ключевых перерабатывающих площадок в Краснодарском крае.

По предварительным данным, поражение первичной установки может временно снизить его производственные возможности.

