Литва предупредила о новой фазе в войне России против Украины

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис обращает внимание на то, что массированный обстрел Украины Россией с использованием рекордного количества дронов и ракет в ночь на 7 сентября свидетельствует о начале новой фазы войны.
Главные тезисы
- Масштабный обстрел Украины с использованием дронов и ракет является доказательством усиления российской агрессии.
- Литва призывает международное сообщество к надлежащей реакции на растущую угрозу со стороны России.
Россия не собирается останавливать войну
Глава МИД Литвы призывает международное сообщество не игнорировать тот факт, что российская агрессия ежедневно усиливается.
Он также подчеркнул, что этой ночью Украина получила самый масштабный удар — более 800 беспилотников и ракет атаковали разные регионы.
Как отметил Кястутис Будрис, погибли гражданские лица, пострадали дома и инфраструктура, даже здание правительства стало мишенью.
По словам литовского дипломата, вместо переговоров российский диктатор Владимир Путин удваивает насилие.
Он пренебрегает дипломатией, выбирая террор.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-