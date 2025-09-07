Литва попередила про нову фазу у війні Росії проти України

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс звертає увагу на те, що наймасованіший обстріл України Росією з використанням рекордної кількості дронів та ракет у ніч на 7 вересня свідчить про початок нової фази війни.
Головні тези:
- Масштабний обстріл України з використанням дронів та ракет є доказом посилення російської агресії.
- Литва закликає міжнародну спільноту до належної реакції на зростаючу загрозу з боку Росії.
Росія не збирається зупиняти війну
Глава МЗС Литви закликає міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що російська агресія щодня посилюється,.
Він також наголосив, що цієї ночі Україна зазнала наймасштабнішого удару — понад 800 безпілотників і ракет атакували різні регіони.
Як зазначив Кястутіс Будріс, загинули цивільні особи, постраждали будинки та інфраструктура, навіть будівля уряду стала мішенню.
За словами литовського дипломата, замість перемовин російський диктатор Володимир Путін подвоює насильство.
Він нехтує дипломатією, обираючи терор.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-