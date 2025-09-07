Литва попередила про нову фазу у війні Росії проти України
Литва попередила про нову фазу у війні Росії проти України

Кястутіс Будріс
Джерело:  online.ua

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс звертає увагу на те, що наймасованіший обстріл України Росією з використанням рекордної кількості дронів та ракет у ніч на 7 вересня свідчить про початок нової фази війни.

Головні тези:

  • Масштабний обстріл України з використанням дронів та ракет є доказом посилення російської агресії.
  • Литва закликає міжнародну спільноту до належної реакції на зростаючу загрозу з боку Росії.

Росія не збирається зупиняти війну

Глава МЗС Литви закликає міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що російська агресія щодня посилюється,.

Він також наголосив, що цієї ночі Україна зазнала наймасштабнішого удару — понад 800 безпілотників і ракет атакували різні регіони.

Як зазначив Кястутіс Будріс, загинули цивільні особи, постраждали будинки та інфраструктура, навіть будівля уряду стала мішенню.

Це знаменує небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви — і все це в той час, коли президент Трамп та європейські лідери працюють над досягненням миру.

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

За словами литовського дипломата, замість перемовин російський диктатор Володимир Путін подвоює насильство.

Він нехтує дипломатією, обираючи терор.

Це не може залишитися без відповіді. Росія потребує жорсткіших санкцій, а Україна повинна отримати сучасні системи протиповітряної оборони — негайно. Затримка лише підживлює агресію, — підкреслив Кястутіс Будріс.

Кабмін горить

