Україна знищила головну установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ

7 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським рухом опору "Чорна іскра" змогли ліквідувати ключову установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ, що знаходиться у Краснодарському краї Росії.
Головні тези:
- Знищення установки ЄЛОУ-AT-6, що обробляла до 6 млн тонн сирої нафти на рік, може тимчасово знизити виробничі спроможності заводу у Росії.
- ССО обіцяють країні-агресорці нові неочікувані сюрпризи.
Що відомо про новий успіх українських воїнів
Як повідомляють воїни ССО, вони провели операцію вночі 7 вересня у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра".
Цього разу під удари потрапило стратегічне нафтопереробне підприємство — Ільський НПЗ ім. А.А. Шамара.
Що важливо розуміти, близько 02:00 було знищено установку ЄЛОУ-AT-6 — йдеться про головний вузол, що забезпечує роботу всього заводу.
У ССО публічно попередили, що країна-агресорка Росія "неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію".
На цьому тлі українські воїни пообіцяли російським загарбникам "нові нестандартні сюрпризи".
Що важливо розуміти, Ільський НПЗ — один із ключових переробних майданчиків у Краснодарському краї.
За попередніми даними, ураження первинної установки може тимчасово знизити його виробничі спроможності.