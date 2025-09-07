Україна знищила головну установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна знищила головну установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ

ССО
Що відомо про новий успіх українських воїнів
Read in English

7 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським рухом опору "Чорна іскра" змогли ліквідувати ключову установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ, що знаходиться у Краснодарському краї Росії.

Головні тези:

  • Знищення установки ЄЛОУ-AT-6, що обробляла до 6 млн тонн сирої нафти на рік, може тимчасово знизити виробничі спроможності заводу у Росії.
  • ССО обіцяють країні-агресорці нові неочікувані сюрпризи.

Що відомо про новий успіх українських воїнів

Як повідомляють воїни ССО, вони провели операцію вночі 7 вересня у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра".

Цього разу під удари потрапило стратегічне нафтопереробне підприємство — Ільський НПЗ ім. А.А. Шамара.

Що важливо розуміти, близько 02:00 було знищено установку ЄЛОУ-AT-6 — йдеться про головний вузол, що забезпечує роботу всього заводу.

Йдеться про комплекс первинної переробки нафти потужністю до 6 млн тонн сирої нафти на рік, який здійснює зневоднення, знесолення та подальшу розгонку на фракції для виробництва бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

У ССО публічно попередили, що країна-агресорка Росія "неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію".

На цьому тлі українські воїни пообіцяли російським загарбникам "нові нестандартні сюрпризи".

Що важливо розуміти, Ільський НПЗ — один із ключових переробних майданчиків у Краснодарському краї.

За попередніми даними, ураження первинної установки може тимчасово знизити його виробничі спроможності.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?