7 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським рухом опору "Чорна іскра" змогли ліквідувати ключову установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ, що знаходиться у Краснодарському краї Росії.

Що відомо про новий успіх українських воїнів

Як повідомляють воїни ССО, вони провели операцію вночі 7 вересня у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра".

Цього разу під удари потрапило стратегічне нафтопереробне підприємство — Ільський НПЗ ім. А.А. Шамара.

Що важливо розуміти, близько 02:00 було знищено установку ЄЛОУ-AT-6 — йдеться про головний вузол, що забезпечує роботу всього заводу.

Йдеться про комплекс первинної переробки нафти потужністю до 6 млн тонн сирої нафти на рік, який здійснює зневоднення, знесолення та подальшу розгонку на фракції для виробництва бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів. Поширити

У ССО публічно попередили, що країна-агресорка Росія "неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію".

На цьому тлі українські воїни пообіцяли російським загарбникам "нові нестандартні сюрпризи".

Що важливо розуміти, Ільський НПЗ — один із ключових переробних майданчиків у Краснодарському краї.