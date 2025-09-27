Велика нафтова криза у Росії шокувала Путіна

Як зазначає видання The Telegraph, Україна активно нарощує потужність своїх атак на нафтову інфраструктуру Росії, провокуючи дефіцит палива, паніку та економічні труднощі. Російський диктатор Володимир Путін дійсно шокований таким розвитком подій.

Путін не був готовий до такого сценарію

Влада РФ не може приховати той факт, що на заправках у Москві, Криму та на Далекому сході утворилися черги.

Шалений ріст цін на пальне призвів до того, що Кремль запровадив нормування продажу бензину та дизельного палива.

Увесь світ знає, що велика нафтова криза в Росія — справа рук Сил оборони України.

Більшість аналітиків уже дійшли висновку, що атаки Києва змогли скоротити переробку нафти майже на 20% у деякі дні.

Ба більше, українські дрони порушили експорт одного із ключових портів, послаблюючи здатність Росії фінансувати війну.

Журналісти звертають увагу на те, що Україна також атакує нафтобази та насосні станції, що підвищує внутрішнє невдоволення та тиск на диктатора Путіна.

На переконання аналітиків, українські атаки на енергетичну інфраструктуру Росії стали одними з найефективніших санкцій — вони діють швидко та руйнують військовий бюджет Росії.