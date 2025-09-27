Велика нафтова криза у Росії шокувала Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Велика нафтова криза у Росії шокувала Путіна

Путін
Джерело:  The Telegraph

Як зазначає видання The Telegraph, Україна активно нарощує потужність своїх атак на нафтову інфраструктуру Росії, провокуючи дефіцит палива, паніку та економічні труднощі. Російський диктатор Володимир Путін дійсно шокований таким розвитком подій.

Головні тези:

  • Путін не був готовий, що Україна вдасться до кардинальних дій.
  • Ситуація в країні-агресорці може різко загостритися, якщо Київ буде продовжувати удари.

Путін не був готовий до такого сценарію

Влада РФ не може приховати той факт, що на заправках у Москві, Криму та на Далекому сході утворилися черги.

Шалений ріст цін на пальне призвів до того, що Кремль запровадив нормування продажу бензину та дизельного палива.

Увесь світ знає, що велика нафтова криза в Росія — справа рук Сил оборони України.

Більшість аналітиків уже дійшли висновку, що атаки Києва змогли скоротити переробку нафти майже на 20% у деякі дні.

Ба більше, українські дрони порушили експорт одного із ключових портів, послаблюючи здатність Росії фінансувати війну.

Журналісти звертають увагу на те, що Україна також атакує нафтобази та насосні станції, що підвищує внутрішнє невдоволення та тиск на диктатора Путіна.

На переконання аналітиків, українські атаки на енергетичну інфраструктуру Росії стали одними з найефективніших санкцій — вони діють швидко та руйнують військовий бюджет Росії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог розкрив реальне ставлення Трампа до Путіна
Келлог
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уже припустився головної помилки у війні проти України
Путін не прорахував усі свої ходи та їхні наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін бреше світу про успіхи РФ у війні проти України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?