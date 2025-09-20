Келлог розкрив реальне ставлення Трампа до Путіна

Американський лідер Дональд Трамп насправді більш злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна, ніж він демонструє це публічно. Про це повідомив спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.
Головні тези:
- Кіт Келлог підтвердив розбіжності з Трампом щодо завершення війни.
- За його словами, проблема полягає в тому, що Путін досі вірить в свою перемогу.
Трамп приховує своє реальне ставлення до Путіна
За словами американського генерала, у нього є розбіжності з очільником Білого дому стосовно сценарію завершення війни РФ проти України.
Келлог офіційно підтвердив, що буде добиватися припинення вогню на полі бою.
Він також вказав на головну проблему: Путін досі вірить, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир.
Представник Трампа досі не може зрозуміти, чому Кремль ігнорує колосальні втрати власних військ.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-