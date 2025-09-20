Келлог розкрив реальне ставлення Трампа до Путіна
Келлог розкрив реальне ставлення Трампа до Путіна

Келлог
Джерело:  The Telegraph

Американський лідер Дональд Трамп насправді більш злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна, ніж він демонструє це публічно. Про це повідомив спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Кіт Келлог підтвердив розбіжності з Трампом щодо завершення війни.
  • За його словами, проблема полягає в тому, що Путін досі вірить в свою перемогу.

Трамп приховує своє реальне ставлення до Путіна

Він (Трамп — ред.) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США

За словами американського генерала, у нього є розбіжності з очільником Білого дому стосовно сценарію завершення війни РФ проти України.

Келлог офіційно підтвердив, що буде добиватися припинення вогню на полі бою.

Він також вказав на головну проблему: Путін досі вірить, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир.

Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити, — наголосив Келлог.

Представник Трампа досі не може зрозуміти, чому Кремль ігнорує колосальні втрати власних військ.

Це вражає. Росії байдуже на людське життя. Громадськості теж. Ось що жахливо, — зазначив генерал.

