Зеленський оголосив про створення Штурмових військ

20 вересня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ухвалено рішення щодо створення в Україні Штурмових військ. Він також пояснив, чому це важливо зробити.
Головні тези:
- Це важливий крок для підвищення обороноздатності країни та забезпечення безпеки громадян.
- Підготовка до офіційного оголошення цього рішення вже триває.
В Україні створюють Штурмові війська
Глава держави звернув увагу на те, що в нас вже з'явилися штурмові батальйони та полки, які протягом поточного року демонстрували чудові результати.
Українські лідер також зазначив, що наразі триває підготовка до офіційного оголошення цього рішення.
За словами президента України, у складі Штурмових військ безумовно буде «дронова складова».
Як уже згадувалося раніше, у червні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем.
