Зеленський оголосив про створення Штурмових військ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оголосив про створення Штурмових військ

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

20 вересня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ухвалено рішення щодо створення в Україні Штурмових військ. Він також пояснив, чому це важливо зробити.

Головні тези:

  • Це важливий крок для підвищення обороноздатності країни та забезпечення безпеки громадян.
  • Підготовка до офіційного оголошення цього рішення вже триває.

В Україні створюють Штурмові війська

Глава держави звернув увагу на те, що в нас вже з'явилися штурмові батальйони та полки, які протягом поточного року демонстрували чудові результати.

І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Рускі вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Українські лідер також зазначив, що наразі триває підготовка до офіційного оголошення цього рішення.

Все готується, і я думаю, десь тиждень — десять днів і все буде працювати, — прогнозує Володимир Зеленський.

За словами президента України, у складі Штурмових військ безумовно буде «дронова складова».

Як уже згадувалося раніше, у червні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп знайшов собі "союзника" для завершення війни РФ проти України
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін кинув на захоплення Покровська "інфіковані підрозділи"
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Опинилася у пастці". СЗР прогнозує масштабну кризу в Росії
Служба зовнішньої розвідки України
Росія приречена на кризу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?