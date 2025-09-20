Зеленський оголосив про створення Штурмових військ

20 вересня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ухвалено рішення щодо створення в Україні Штурмових військ. Він також пояснив, чому це важливо зробити.

В Україні створюють Штурмові війська

Глава держави звернув увагу на те, що в нас вже з'явилися штурмові батальйони та полки, які протягом поточного року демонстрували чудові результати.

І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Рускі вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Володимир Зеленський Президент України

Українські лідер також зазначив, що наразі триває підготовка до офіційного оголошення цього рішення.

Все готується, і я думаю, десь тиждень — десять днів і все буде працювати, — прогнозує Володимир Зеленський.

За словами президента України, у складі Штурмових військ безумовно буде «дронова складова».